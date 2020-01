Reportan dos nuevos casos de dengue importados en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy informaron hoy que se registraron dos nuevos casos de dengue que padecen una adolescente de la localidad de Monterrico y un adulto de la ciudad de El Carmen, los cuales fueron importados de Bolivia.



En ambos casos presentaron síntomas en el día posterior de su regreso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), indicaron las fuentes oficiales.



“La paciente de 14 años no necesitó ser hospitalizada, mientras que el hombre, familiar de la menor, sí estuvo 3 días en observación, aunque ambos evolucionan favorablemente”, señaló la subdirectora provincial de Epidemiología, Fabiana Vaca.



La funcionaria detalló que por recomendación médica “se realizó un aislamiento social, donde el hombre no recibirá visitas de 7 a 10 días para evitar que la infección se transmita a familiares o personas dentro de su entorno cercano”.



De esta manera, la provincia de Jujuy suma tres casos en total en lo que va del año, el primero originario del Paraguay y estos dos últimos de Bolivia.



Desde la cartera sanitaria recomendaron eliminar los recipientes que acumulen agua para erradicar los criaderos de mosquitos, al advertir que el “Aedes tarda de 3 a 10 días para desarrollarse y vive alrededor de un mes”.



Finalmente manifestaron que existen “cuatro tipos de dengue que no equivale a formas crecientes de gravedad, la persona que contrajo la infección produce inmunidad permanente contra el mismo tipo de dengue, en cambio si alguien se infecta con dos tipologías diferentes puede desarrollar complicaciones graves de la enfermedad”.