Reprograman búsqueda del ginecólogo desaparecido hace una semana en San Francisco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El médico ginecólogo Daniel Casermeiro, quien fue visto por última vez el jueves pasado, continúa siendo buscado por la policía de Córdoba, en un operativo que "se reprogramará", con la coordinación de la fiscalía de Instrucción de San Francisco, y en el que participa la familia, que ofreció $1 millón de recompensa para quien aporte datos certeros, señalaron fuentes de la investigación.



Los trabajos de rastrillaje se desarrollaron en los últimos en la zona de Plaza Luxardo, al noroeste de San Francisco, en cercanías a donde apareció el auto de Casermeiro (61) el pasado domingo, vehículo en el que encontraron una importante suma de dinero en efectivo y joyas.



El fiscal Bernardo Alberione informó al medio local La Voz de San Justo que desde hoy el operativo "se reprogramará" y no descartó que pueda haber detenciones en las próximas horas.



El radio de búsqueda implica más de 16.000 metros cuadrados a la redonda con zonas con cierta dificultad de acceso por el crecimiento del maíz, que a su vez podría complicarse con el pronóstico de mal tiempo con lluvias para esta región en las próximas horas.



Casermeiro dejó el Sanatorio Argentino de San Francisco el pasado jueves 19 de este mes antes del mediodía, y según su entorno a la tarde realizaría una operación inmobiliaria, ese mismo día hizo compras en un kiosco de la localidad de Luxardo, y a las 16 figura su última conexión a WhatsApp.



El operativo de búsqueda de Casermeiro es encabezado por la Unidad Regional Departamental San Justo e interviene personal de la División Investigaciones, del Departamento Coordinación Operacional, de Patrulla Preventiva, Patrulla Motorizada, Patrulla Rural, infantes Policía Barrial, Sub Comisaría Freyre, Sub Comisaría Devoto y Destacamento Luxardo, totalizando 80 efectivos afectados a los trabajos.



Desde el entorno de Casermeiro aseguraron a los medios que el médico no tenía motivos aparentes para desaparecer y que en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual, y que tampoco estaba deprimido.



En el auto (un BMW cupé blanco) de Casermeiro, encontrado en una zona rural el domingo, había lingotes de oro, joyas de alto valor, 800.000 pesos y algunos dólares, y los familiares indicaron que eso sería para la compra de una propiedad.