Rescatan a una joven de 18 años retenida por su pareja en una casa de Quilmes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una joven de 18 años que hacía cuatro meses se había ido de la casa de sus padres fue rescatada de la una vivienda del partido bonaerense de Quilmes donde, según denunció, su concubino la tenía encerrada, amenazada, no le daba de comer y la sometía sexualmente, informaron hoy fuentes policiales. La víctima fue rescatada tras un allanamiento realizado por personal de la comisaría 5ta. de Quilmes, con asiento en La Cañada, en una vivienda ubicada en la calle 395 entre Islas Malvinas y Tucumán. Allí, el concubino de la joven, un hombre identificado como Gastón Romero (38), quedó aprehendido acusado de los delitos de “privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas agravadas en el marco de violencia de género”. Todo se inició con la denuncia del padre de la chica, quien se presentó en la comisaría 5ta. Para contar que se había enterado de que su hija, quien había dejado su casa hacía cuatro meses, estaba encerrada en la casa de su pareja. Según las fuentes, el gabinete de investigaciones de esa comisaría realizó una serie de tareas de campo para identificar el domicilio y ayer, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Quilmes, se realizó un allanamiento. Según las fuentes, al entrar a la casa el personal policial, la joven se abalanzó hacia los policías y les pidió por favor y a los gritos que la sacaran de ese lugar. La mujer luego le contó a la Policía que Romero la sometía a todo tipo de maltratos y hostigamientos como que la tenía retenida en el domicilio, no le daba de comer, no la dejaba higienizarse, la golpeaba y abusaba sexualmente de ella . Los vecinos del lugar manifestaron al personal actuante que la vivienda siempre permanecía cerrada de manera hermética y que de allí solo veían salir al hombre, quien antes de retirarse cerraba todas las puertas y ventanas.