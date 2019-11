Residente dijo que la movilización en Colombia “fue histórico y nadie lo va a borrar”

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El músico y compositor puertorriqueño Residente saludó a través de la red social Twitter las movilizaciones que surcaron Colombia y sostuvo que “lo que hicieron fue histórico y nade va a borrar eso”.



“Cerca de más de un millón de personas manifestándose pacíficamente, eso es histórico”, insistió el ex Calle 13 en un mensaje de un minuto de duración en respuesta a la magnitud de la protesta que, dijo, “termina afectándome”.



Residente reflexionó que “los gobiernos por lo general cuando se asustan tratan de desestabilizar creando grupos de vándalos pero esos son trucos viejos que ya nosotros conocemos y las nuevas generaciones no van a caer en eso”.



El artista que tras la disolución de Calle 13 publicó un disco en solitario y con su nombre en 2017 y este año lanzó los singles “Bellacoso” y “Pecador”, sostuvo que “lo importante es que no politicen esto. Esto no es de izquierda ni de derecha, es una manifestación de pueblo, genuina”.



Hacia el final del video donde saludó la participación en las marchas de los integrantes del grupo de hip hop ChocQuibTown, Residente expresó a los colombianos que “tienen mi servicio para lo que necesiten. Paz”.