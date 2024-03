¿Retiro definitivo? Brandon Moreno cuelga los guantes en UFC

Brandon Moreno se está tomando un tiempo para reiniciarse, sorprendiendo a todos los fanáticos en estas horas. El excampeón de Peso Mosca de UFC anunció el lunes que se tomará un descanso de las MMA luego de su derrota por decisión dividida ante Brandon Royval Ciudad de México en febrero. En un mensaje de ocho minutos en Instagram, a sus 30 años, enfatizó que no se retira, sino que simplemente necesita un tiempo libre luego de sufrir su primera racha de dos derrotas consecutivas desde 2018.

"¿Qué puedo decir? Incluso un mes después de la pelea, todavía lo estoy digiriendo un poco. Agradezco el hermoso momento porque esa caminata hacia el octágono en la Arena CDMX fue súper genial. Fue algo especial y muy hermoso porque la última vez que estuve allí fue en 2019 y la gente ya sabía quién era yo y me estaban animando, pero no se puede comparar con esta vez. Todos me apoyaban y cantaban mi canción, y era hermosa", comentó Moreno.

Además, Brandon dijo: "Al mismo tiempo, también me frustra un poco porque me esforcé mucho en ganar. El campamento estuvo muy bien. Logré evitar las lesiones y pude trabajar muy bien. Puse todo mi corazón para conseguir la victoria y no fue así. Ahora tengo dos derrotas consecutivas, pero son dos derrotas raras. Esas son pérdidas en las que puedes argumentar que yo gané. Obviamente, al final del día, una pérdida es una pérdida".

Contundentes palabras de Brandon Moreno

"Siento que estoy en un momento de mi vida en el que me estoy esforzando, estoy dedicado, pero los resultados simplemente no están ahí y es muy frustrante. Esto es algo que me pone muy triste, pero algo que me hace quien soy es que siempre encuentro la manera de volver. Creo que, dejando a un lado todos los aspectos técnicos, creo que simplemente estoy cansado. No estoy diciendo que me estoy alejando al 100 por ciento de las MMA, pero sí quiero tomarme un descanso para descansar, estar con mi familia y ser una persona normal, estar con mis hijas y simplemente hacer cosas nuevas", sostuvo el excampeón de UFC.

Para cerrar, Brandon Moreno expresó: "No es un adiós ni nada por el estilo, es solo espérame, tenme paciencia, deja que mi cuerpo, pero más que nada mi mente, mi cabeza, se recomponga y se recupere, se recupere y vamos a volver a hacer las cosas bien. La última vez que sucedió, regresé y me convertí en campeón mundial. Me gustaría pensar que puedo hacer lo mismo y cuando regrese, voy a llorar. Sigo pensando que soy un luchador increíble y tengo todas las cualidades y habilidades para volver a ser campeón".