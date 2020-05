Revolución de Mayo: la patria cumplió en cuarentena y las calles de San Juan estuvieron vacías

Mañana fría en San Juan, tan o igual de parecida que la del año pasado. Apenas comenzó a salir el sol del 25, algunas personas se movilizaron por el centro sanjuanino, pero no muchas. La pandemia y el feriado hicieron de la provincia un lugar desierto, por lo menos en las primeras horas del día.

No se escucharon las frenadas de los colectivos, ni el sonido de los parlantes con las voces de los locutores oficiales anunciando los actos festivos. La Avenida José Ignacio de la Roza, que todos los años sirve de escenario para ver pasar los colores celeste y blanco, estuvo vacía.

Por la pandemia, este año no se realizó el desfile. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Los guardapolvos blancos y los uniformes bien planchados descansaron un día más dentro del ropero. No se sintió el alboroto de los niños preparándose para desfilar frente al palco oficial. Tampoco estuvo el tradicional café para menguarles el frío.

El ruido de los sapitos en la fuente de agua era lo único que se escuchaba en la Plaza 25 de Mayo. Aquellas concentraciones masivas de papás, tíos y abuelos para ver desfilar a los chicos de la casa quedaron solamente en la retina de los memoriosos.

Los sapitos de la Plaza 25 de Mayo rompían con el silencio.Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Las fuerzas de seguridad y los gauchos sanjuaninos también quedaron relegados. El relincho de los caballos y el sonido de sus pies sobre el pavimento estuvieron ausentes. La Catedral permaneció cerrada, hasta el año pasado desde sus escalinatas se podía apreciar el Tedeum junto a las autoridades de gobierno.

La Catedral permaneció cerrada. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

En las calles no habían banderas colgado de un lado a otro, simplemente algunas vecinos decidieron colocarlas en las puertas de las casas e indicaban que, pese a la cuarentena, no era un días más: la patria estaba de cumpleaños. Aunque todo fue distinto. Desde su nacimiento, allá en 1810, la gente jugó un rol clave. En un comienzo con la conformación y ratificación del Primer Gobierno Patrio, y con el correr de los años en las celebraciones repetidas para consolidar esa tradición en el tiempo. Pero hoy el pueblo no estuvo en la calle, sino que se refugió dentro de las casas por temor al coronavirus – la enfermedad que ya causó más de 450 muertos en el país –.

Algunas banderas colgaban desde las casas. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Acto en Capital

Las autoridades de la Municipalidad de la Capital realizaron el tradicional izamiento del pabellón nacional en el mástil de la Plaza 25 de Mayo. Hasta ese lugar llegó el gobernador Sergio Uñac, junto al vicegobernador Roberto Gattoni y parte de su equipo ministerial. También estuvo la Plana Mayor de la Policía de San Juan y la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto.

El acto fue corto, comenzó minutos antes de la 10. Uñac llegó y se bajó en calle Rivadavia, justo en la sede de la Policía Federal. Cruzó la calle y en la vereda lo esperaban parte de su gabinete. No hubo besos ni abrazos: los funcionarios chocaron el codo.

Las autoridades izaron la bandera en la Plaza 25 de Mayo. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE.

Todos se formaron frente al mástil respetando la distancia de 1 metro. Del acto no participaron vecinos, como en otros años. En los parlantes sonó Aurora y la bandera comenzó a subir. Tras los escasos aplausos que retumbaban en una plaza vacía, monseñor Jorge Lozano rezó y los funcionarios se despidieron.