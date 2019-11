Reyer Venezia, con aporte argentino, ganó con lo justo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Reyer Venezia, con participación argentina, venció hoy en forma ajustada a Banco Di Sardegna Sassari, por 55-54, en partido correspondiente a la octava fecha de la Liga Italiana de básquetbol de Primera División (Legabasket).



El base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas de Córdoba) anotó 6 puntos (2-3 en triples), capturó tres rebotes y repartió un pase gol en 17 minutos para el último campeón del básquetbol peninsular.



Por su lado, el alero bahiense Bruno Cerella no sumó puntos pero sí un rebote en los 4 minutos que permaneció en el rectángulo de juego para el equipo ganador.



En tanto, el escolta cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket) convirtió 3 unidades (1-2 en dobles, 0-1 en triples, 1-2 en libres), otorgó 2 asistencias y tomó un rebote en 15m., para Trieste, que perdió como local ante Brindisi, por 80-72.



El líder Virtus Bologna (8-0), sin el pivote bonaerense Marcos Delía, superó a Treviso, por 84-79.



Mañana, desde las 16.30 de Argentina, Armani Milano, con la intervención del experimentado Luis Scola, recibirá al Varese.