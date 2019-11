Riquelme, Ameal y Pergolini se mostraron juntos y criticaron al oficialismo en Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Jorge Ameal y Mario Pergolini, la fórmula de "Identidad Xeneize" de cara a las elecciones del 8 de diciembre en Boca Juniors, y Juan Román Riquelme, el ídolo que se sumó a la lista pocas horas antes del cierre de la semana pasada, se mostraron juntos esta noche y coincidieron en fuertes críticas al oficialismo en el club de la Ribera.



Los tres candidatos hablaron por primera vez juntos en el marco de la campaña electoral, según publicó el portal Filo.News, sobre los proyectos de cara a la trascendental votación en Boca, que Riquelme sintetizó en que "hay que volver a hacer un club de fútbol y que los hinchas nos sintamos orgullosos del equipo que tenemos".



"Quiero que Boca pueda competir en todo lo que juega. Lo que más me interesa es que la gente vaya contenta cada domingo o cada miércoles a la cancha, que los padres vayan con sus hijos, que estén contentos y les muestren a los jugadores que tenemos adentro de la cancha. Eso es lo que me pasaba a mí, que sus hijos vayan a sus casas y que imiten a los jugadores que veían en el partido", agregó el ex enganche de Boca y de la selección argentina.



A su turno, Ameal dijo que no está "de acuerdo en nada con lo que ha hecho esta gente", en referencia a los ocho años de gestión de Angelici. "Han destruido a los ídolos. Han cerrado el club. No tenemos actividades sociales o culturales. En la parte deportiva es un desastre y las inferiores también. Nosotros queremos otro club".



"Por eso cuando empezamos con nuestra campaña dijimos que vamos a recuperar la identidad Xeneize. En esas palabras está todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero todo lo que digamos en lo previo, no alcanza. La gente tiene que ir a votar el 8 de diciembre", agregó el ex presidente de Boca entre 2008 y 2011.



Con respecto a las duras críticas que Angelici le dirigió el viernes pasado en una rueda de prensa en la Bombonera, Riquelme sostuvo que "no tengo nada que desmentir y tengo derecho a tomar decisiones, a elegir con quién estoy y con quién no".



Pergolini, por su parte, expresó que "a mí me molestan algunos casos concretos: creen que todo es una cuestión de dinero. Y me da lástima que hayan salido así, tan básicos, tan ridículos o intentando llamar a otras personas que ya no están en el club y ni siquiera vienen a ocupar su platea y levantan el dedito. Pero creo que la gente se da cuenta. Te parece feo, te da como vergüenza. Yo creo que la gente va a ser contundente", dijo sobre los comicios del 8 de diciembre.



En cuanto a los problemas que podría haber si los socios llevan la camiseta de Riquelme el día de las elecciones, de modo de tomarlo como un posible voto cantado. Román dijo que "siempre creí que -tanto mujer u hombre- cada vez que alguien se pone la camiseta de Boca nos sentimos orgullosos en andar por la calle caminando con los colores de nuestro club. Vos no me podés pedir entonces que no me los ponga. Eso no se hace, porque quiere decir que vos no sos hincha de Boca".



Uno de los puntos que destacaron Ameal, Pergolini y Riquelme fue el del fútbol femenino: "Es maravilloso ver a las chicas como juegan y cómo disfrutan. Me sorprende lo bien que juegan. Ojalá que podamos hacer las cosas bien y nuestro club pueda crecer en ese sentido para que ayude a nuestra selección también".



Para Ameal, "hay que darle estructura al fútbol femenino. Nosotros estuvimos hablando con Las Gladiadoras, y con la gente que nos acompaña nosotros queremos crecer ese espacio en infraestructura".



Finalmente, Riquelme confirmó que el sábado estará en la Bombonera para presenciar el partido ante Argentinos Juniors, en un cruce de punteros de la Superliga: "El viernes me va a costar dormir porque me van a pasar muchas cosas por la cabeza. Es un momento lindo: volver a la cancha de Boca, con (su hijo) Agustín, saludar a toda la gente, caminar por los pasillos. Para mí, volver a casa es lindo y seguramente para la gente también".