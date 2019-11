Riquelme: "River va con ventaja a la final"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex futbolista de Boca Juniors Juan Román Riquelme aseguró hoy que River Plate tendrá "ventaja" en la final del sábado contra Flamengo, de Brasil, por la Copa Libertadores en Lima, Perú.



“Cuando te acostumbrás a jugar finales, los nervios no son los mismos que en la primera vez, así que River va con ventajas. Flamengo no lo gana desde hace mucho tiempo y tienen esa presión", apuntó el ídolo Xeneize en una nota con Fox Sports.



Además, Riquelme, que anunció que irá con la oposición en las elecciones del 8 de diciembre, reconoció: "River es el equipo que nos está representando de la mejor manera. Es el mejor equipo del país, sin dudas. Es el que los argentinos tenemos que reconocer, seamos del club que seamos. Cuando son los mejores, hay que felicitar. River es eso, tiene un gran equipo”.



“La voy a ver pero no como hincha porque Boca no juega; lo voy a mirar como una persona que ama el deporte más lindo de todos. Yo voy a mirar el partido, disfrutar de mis amigos. Tengo muchos amigos de River. Si vuelvo al club, pasan a ser de Boca, porque son mis amigos”, concluyó con risas.



Riquelme, campeón en la Copa Libertadores 2000, 2001 y 2007 con Boca, será candidato a vicepresidente segundo junto con Jorge Amor Ameal -presidente- y el empresario Mario Pergolini -vice primero-.