River ganó en Núñez y sigue líder en el torneo Federal de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River Plate (11-2) continúa como líder de la División Metropolitana del Torneo Federal de Básquetbol, al derrotar anoche a Pedro Echague (7-4), por 78-70, en partido correspondiente a la decimotercera fecha.



En el microestadio de la entidad de Núñez, el equipo local se impuso con la siguiente progresión: 23-22, 45-35, 64-59 y 78-70



En el quinteto "millonario", dirigido por Roberto Santín, se destacó el base Gianluca Pellegrino, responsable de 15 tantos, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.



Además, el armador Pedro Lorusso y el pivote Leonel Rodríguez aportaron 15 unidades cada uno.



En el conjunto de Flores, a las órdenes del DT Juan Pablo Boadaz (ex técnico de Obras Basket), el interno Leonardo Peralta acumuló 15 puntos y capturó 11 rebotes.



Por su lado, el escolta Lanús (10-3) derrotó como visitante a Racing (6-6), por 72-52, en Avellaneda.



En el conjunto "granate", el escolta Fernando Funes (ex Boca Juniors) aportó 15 puntos, mientras que el interno Sebastián Chaine (ex San Lorenzo y Temperley) sumó 7 tantos y 14 rebotes.



Otros marcadores: Huracán de San Justo 57-Wilde Sporting 65; Institución Sarmiento 76-Vélez 67.