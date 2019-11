River llegó a Lima en busca de su quinta Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La delegación de River Plate llegó esta noche a Lima en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia, la tercera en el último lustro, por la que pugnará el próximo sábado ante Flamengo, el poderoso equipo brasileño que adquirió tal condición en el segundo semestre de este año, cuando invirtió 200 millones de reales en reforzar su plantel con figuras internacionales.



River, ganador de las ediciones de 1986, 1996, 2015 y 2018 enfrentará al equipo carioca de Flamengo -que sólo pudo obtenerla en 1981- el sábado a las 17 (las 15 en Perú), en el estadio Monumental de Universitario de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, que se está terminando de acondicionar en los últimos días.



La delegación millonaria partió desde el aeropuerto de Ezeiza a las 15 en vuelo charter que lo depositó en la capital peruana cinco horas después, tras entrenar por la mañana en el estadio Monumental, desde donde salió sin contar con la despedida multitudinaria de sus hinchas que simultáneamente sí estaban recibiendo los futbolistas de Flamengo en Río de Janeiro.



En esa práctica el técnico Marcelo Gallardo insistió con incluir en el equipo al chileno Paulo Díaz, pero ya no en una potencial línea de cinco defensores como ayer, sino como volante central en la mitad de la cancha, mientras que Ignacio Scocco también tuvo su oportunidad en el marco de las pruebas que realizó el "Muñeco" antes de viajar.



De todos modos, el posible equipo titular podría mantenerse, ya con Enzo Pérez en vías de una recuperación absoluta del esquince acromioclavicular izquierdo que sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires por semifinales de Copa Argentina, respecto de las últimas presentaciones del conjunto "millonario" (en ese cotejo Lucas Pratto jugó en lugar de Matías Suárez para preservar al cordobés de un traumatismo en el tobillo izquierdo).



Ese equipo que Gallardo viene sosteniendo en el tiempo se integra con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.



De todas maneras el entrenador va a a esperar a desarrollar los entrenamientos en Lima de mañana y el viernes para confirmar el equipo, que se conocerá -como es habitual- horas antes del inicio del partido ante Flamengo.



Esos dos entrenamientos se desarrollarán mañana en el estadio de Alianza Lima y el viernes en el reconocimiento del Monumental limeño, donde se jugará el encuentro ante Flamengo.



El regreso del plantel se organizó para el domingo a las 14, hora argentina, y no tendrán descanso porque el "millonario" volverá a jugar el sábado 30 de noviembre frente a Newell`s, en Rosario, por la Superliga.



River además tiene que disputar la final de la Copa Argentina y si bien no hay confirmación oficial, la definición sería el 4 de diciembre en Mendoza, frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero.



Por último, tanto la final de la Libertadores como la de Copa Argentina le dan a River la chance de evitar el repechaje de la Copa Libertadores 2020, en el que está hoy, ya que no pudo clasificar en forma directa en la Superliga 2018/2019.



En caso que River le gane a Flamengo, Central Córdoba jugará la Copa Libertadores 2020 y Atlético Tucumán ingresará al Repechaje.



Estas posibilidades le alivian el calendario a River para el 2020 en su lucha por la Superliga, ya que sólo tiene un partido postergado frente a Independiente que debía jugarse este fin de semana por la fecha 14ta. y que se reprogramó para el 19 de enero.



En la llegada de la delegación riverplatense al Swissotel del coqueto barrio limeño de San Isidro los 30 futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes fueron recibidos por un grupo no muy numeroso de hinchas "millonarios" y algunos de Flamengo, que justamente se encuentran hospedados en el mismo hotel, y exhibieron una bandera con la imagen de la Virgen de Nazareth, patrona de los paranaenses.



La ilusión de los cariocas pasa por los grandes refuerzos que llegaron a mediados de este año a la entidad que cuenta con la mayor cantidad de hinchas del mundo (unos 40 millones), como los goleadores Bruno Henrique y Babriel Barboza (Gabigol), Filipe Luis (ex Atlético Madrid) y Rafinha (ex Bayern Munich). Los dos primeros anotaron 69 goles este año, siendo la dupla ofensiva más efectiva del mundo en este lapso. Pero el vigente campeón de América sigue siendo River Plate.