River no viaja a Colombia: se suspende el partido ante Independiente Santa Fe

Colombia atraviesa una profunda crisis que ya dejó 19 muertos, más de 800 heridos y 431 personas detenidas. En ese clima de máxima tensión, tenía que viajar River a disputar el encuentro por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe. Sin embargo, al entender que no estaba garantizada la seguridad para que el juego se lleve a cabo, el Millonario decidió no emprender el viaje a país, por lo que el juego quedó suspendido. A la espera de una confirmación oficial mientras se cierran detalles, se jugaría el jueves en Asunción, Paraguay, y el conjunto de Núñez viajaría este miércoles por la tarde.

El vuelo estaba planificado para la tarde del martes e incluso la utilería del club ya se encontraba en el aeropuerto mientras que los jugadores y el cuerpo técnico, que todavía se encontraban en River Camp a la espera de la resolución de la reunión extraordinaria entre autoridades de la Conmebol y Juan Manuel Ríos, alcalde de Armenia.

Al no tener garantizada la seguridad en Armenia para que el juego por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se lleve a cabo, el Millonario canceló el Al no poder contar con todas las garantías necesarias para disputar el encuentro, River decidió cancelar el vuelo y no viajar a Colombia. "La Conmebol convocó a una reunión con el alcalde y pidió que le garantizaran la seguridad en el estadio para llevar a cabo el partido. Debido no solamente a la situación por la pandemia sino también a una protesta social, consideraban que habían que tener un dispositivo mayor al que normalmente se tiene", explicó en Líbero John Edgar Perea, asesor del alcalde de Armenia. "Han querido aprovechar la llegada de uno de los equipos más importante del mundo y que iba a tener una cobertura especial, podían hacerse notar. En todo el país hay focos de protestas y es entendible que la seguridad esté enfocado en eso. Se requería de un dispositivo adicional para poder garantizar la seguridad en el partido", concluyó.