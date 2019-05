River recibe a Paranaense en busca de un nuevo título internacional

River Plate y Atlético Paranaense se enfrentarán en el Monumental este jueves, en la vuelta de la gran definición de la Recopa Sudamericana. El conjunto brasileño se impuso por la mínima en la ida y ahora intentará aguantar la ventaja que sacó para ser campeón, mientras que el elenco argentino irá por la remontada como local.

En su viaje a Curitiba, River Plate no la pasó para nada bien y terminó perdiendo 1-0, un resultado que lo complica pero que no le quita las ilusiones de ser campeón. El equipo de Marcelo Gallardo apelará a su mística copera, esa que se ganó por haber sido campeón de la Copa Libertadores la temporada pasada y por el caudal de éxitos que consiguió en el período del Muñeco. El Millonario no podrá contar con Milton Casco para la vuelta, por su expulsión en el partido de ida.

La esperanza a la que se aferra el equipo de Núñez es el dato que indica que River a pesar de haber ganado solo dos de sus últimos 11 partidos de ida en fases de eliminación directa en torneo de la Conmebol, logró ganar la serie en siete de las 10 anteriores.

Por su parte, Atlético Paranaense buscará conservar el triunfo por la mínima que cosechó como local, para poder consagrarse campeón. El equipo brasileño dominó a su rival en el encuentro de ida, aunque no logró sacar un diferencia considerable en el resultado final y la serie quedó abierta. El Furacao está en plena disputa del Brasileirao, en el que está décimo por haber sumado siete puntos en cinco fechas. Buscando el segundo título internacional de toda su historia, Atlético Paranaense va al Monumental por la copa.

El encuentro entre millonarios y brasileños se disputará este jueves desde las 21.30, en el estadio Monumental, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Probables formaciones

River: Franco Armani, Montiel o Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pïnola y Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Lucas Pratto y Matías Suárez.

Paranaense: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Nikao, Lucho González, Bruno Guimaraes; Rony y Marco Ruben.