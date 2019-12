River recibe a San Lorenzo para acercarse a la punta y seguir ganando clásicos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River Plate recibirá a San Lorenzo con la intención de sumar un triunfo que lo acerque a la punta y alargar la serie positiva de nueve clásicos sin perder, en uno de los partidos a celebrase mañana por la 16ta. fecha de la Superliga.



El encuentro se jugará este domingo en el estadio Monumental, desde las 21.45, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación por parte de de TNT Sports Premium.



Pero no todo se limitará al clásico para los hinchas de River ya que tras el partido se realizará un evento para festejar el primer aniversario de lo que muchos riverplatenses consideran como el triunfo más importante de la historia en la final de la Copa Libertadores ante Boca, en Madrid.



En cuanto a los 90 minutos ante San Lorenzo, River buscará un triunfo que le permita colocarse muy cerca de la punta ya que el próximo 19 de enero jugará el cotejo pendiente visitando a Independiente, que se postergó debido a que el "Millonario" debió jugar la final de la Libertadores en Perú ante Flamengo de Brasil.



Además, River goza de una notable racha de nueve clásicos consecutivos sin perder en la Superliga, sumando más de dos años invicto desde aquél 18 de noviembre de 2017 cuando perdió de visita ante Independiente.



Tras ese revés en Avellaneda, River jugó nueve clásicos de los cuales ganó siete (tres a Racing, dos a Boca y uno a San Lorenzo e Independiente) y empato dos (San Lorenzo e Independiente).



Se le suma a a esa notable serie los 15 años sin perder como local ante San Lorenzo, desde el 24 de octubre de 2004, por el Apertura cuando cayó 2 a 1, con goles de Pablo Zabaleta y Ezequiel Lavezzi para el "Ciclón" y el arquero José Ramírez en contra para River.



Todo pinta bien para River y los antecedentes se le agrega la clara superioridad en cantidad y calidad de jugadores de uno y otro en este clásico, con un River aún dolorido por perder la Libertadores en la agonía en Lima ante los cariocas pero que a nivel local marca diferencia y se apresta para jugar el 13 del actual la final de la Copa Argentina ante central Córdoba de Santiago del Estero.



El DT Marcelo Gallardo podrá contar con el lateral izquierdo Milton Casco, recuperado de la distensión en el isquiotibial derecho, van a regresar al equipo Enzo Pérez, tras superar una molestia en la rodilla derecha, y Nicolás de la Cruz, con dolores en el tobillo derecho.



En cuanto al reemplazante de Ignacio Fernández, con un desgarro en el aductor derecho, el mismo saldría de Julián Álvarez o Juan Fernando Quintero, que aún no fue titular en lo que va del semestre tras recuperarse de la operación de ligamento.



San Lorenzo amagó en el inicio con Juan Antonio Pizzi como entrenador con ubicarse en la punta y no abandonar más ese privilegiado sitio, pero el equipo cayó de manera alarmante, debió irse Pizzi y lo remplaza Diego Monarriz.



El esquema que presenta este San Lorenzo es con cinco defensores, que la pasaron mal ante Patronato de local, siendo figura el arquero Sebastián Torrico, una zona media con poca marca (con Gerónimo Poblete y Juan Ramírez) y adelante generando juego Oscar Romero y la dupla ofensiva de Angel Romero y el "tanque" Alfredo Gaich.



En el historial, luego de 187 juegos,. River tiene ventaja de 72 triunfos contra 52 y 63 empates, con 10 visitas de San Lorenzo sin ganar, con tres empates y siete derrotas, habiendo marcado apenas dos goles.







+ Probables formaciones +



River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Julián Alvarez o Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias y Bruno Pittón; Oscar Romero, Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Ángel Romero y Adolfo Gaich.DT: Diego Monarriz.



Arbitro: Patricio Loustau.



Cancha: River Plate.



Hora de inicio: 21.45



TV: TNT Sports Premium.