River, último campeón, debutará en la Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

River Plate, último campeón, debutará en la fase final de la Copa Argentina 2020 ante Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), equipo del Federal A, mientras que Boca Juniors se presentará ante Claypole, conjunto que juega en la Primera D, de acuerdo al sorteo realizado esta tarde en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.



En tanto Independiente será rival de Villa Mitre de Bahía Blanca, Racing Club se enfrentará contra el vencedor del cruce entre Unión Sunchales y Sportivo Belgrano de San Francsico, que buscan su clasificación en la fase preliminar del Federal A, y San Lorenzo se medirá con Liniers.



En caso de avanzar a los 16avos de final (segunda ronda), River confrontará con el vencedor de la llave entre Atlético Tucumán y Comunicaciones; al tiempo que Boca, de pasar de fase, se enfrentará con el triunfador de la serie entre Defensores de Belgrano y Almirante Brown.



A su vez, si tanto River como Boca sortean sus compromisos de 32avos y 16avos de final, se cruzarán en los octavos de final de la Copa Argentina; mientras que Independiente y Racing lo harían en un hipotético enfrentamiento de cuartos de final.



El otro clásico de barrio añejo del fútbol argentino, San Lorenzo-Huracán, sólo se produciría en la final del certamen, si ambos equipos traspasan con éxito las cinco fases previas del torneo.



El campeón de la presente Copa Argentina se acreditará el derecho a participar en la Copa Libertadores de América del 2021, y además jugará un partido frente al ganador de la actual Superliga de Primera División, en el que estará en juego la Supercopa Argentina.



El cuadro completo de los 32avos de final de la Copa Argentina, es el siguiente:







Newell's Old Boys vs. El vencedor entre Sportivo Peñarol de San Juan-Sportivo Desamparados de San Juan.



Sarmiento de Junín vs. El vencedor entre Douglas Haig de Pergamino-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.



Aldosivi de Mar del Plata vs. Talleres de Remedios de Escalada.



Temperley vs. Deportivo Riestra.



Arsenal vs. Huracán Las Heras de Mendoza.



Estudiantes de Río Cuarto vs. El vencedor entre Chaco For Ever-Sarmiento de Resistencia.



Talleres de Córdoba vs. Atlético de Rafaela.



Vélez Sarsfield vs. Deportivo Camioneros de Luján.



Rosario Central vs. El vencedor entre Boca Unidos de Corrientes-San Martín de Formosa.



Godoy Cruz de Mendoza vs. Justo José de Urquiza.



San Martín de Tucumán vs. San Martín de San Juan.



Racing Club vs. El vencedor entre Unión Sunchales- Sportivo Belgrano de San Francisco.



San Lorenzo vs. Liniers.



Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Buenos Aires.



Tigre vs. Alvarado de Mar del Plata.



Independiente vs. Villa Mitre de Bahía Blanca.



Boca Juniors vs. Claypole.



Defensores de Belgrano vs. Almirante Brown.



Atlético Tucumán vs. Comunicaciones.



River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento.



Huracán vs. El vencedor entre Sportivo Las Parejas-Sportivo Estudiantes de San Luis.



Atlanta vs. Villa San Carlos.



Patronato de Paraná vs. Instituto de Córdoba.



Lanús vs. Real Pilar.



Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Sportivo Barracas.



Unión de Santa Fe vs. Sportivo Dock Sud.



Colón vs. El vencedor entre Ferro Carril Oeste de General Pico-Cipolletti de Río Negro.



Argentinos Juniors vs. Cañuelas.



Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Laferrere.



Central Córdoba de Santiago del Estero vs. San Telmo.



Platense vs. Deportivo Madryn de Chubut.



Banfield vs. Atlético Güemes de Santiago del Estero.



Por otra parte, mañana desde las 21.30 jugarán Ferro Carril Oeste de General Pico ante Cipolletti la revancha de la eliminatoria de la Fase Preliminar del Federal A. El cotejo de ida finalizó igualado 0 a 0 en Río Negro y el vencedor del cruce se medirá ante Colón de Santa Fe.