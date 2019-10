River visita a arsenal con suplentes pensando en Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River Plate, ante el inminente desquite por la semifinal de la Copa Libertadores frente a Boca en La Bombonera, visitará hoy a Arsenal con un equipo integrado por suplentes, en un encuentro por la 10ma. fecha de la Superliga. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Julio Humberto Grondona, en la localidad bonaerense de Sarandí, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports Premium. Nada más importante para el River de Marcelo Gallardo que la revancha ante Boca, con el 2-0 logrado en el Monumental el pasado 1 de octubre, y la posibilidad de conseguir el pase a la final de la Libertadores 2019 ante Flamengo o Gremio de Brasil en Santiago de Chile, el próximo 23 de noviembre. Por eso, frente a la definición ante Boca del próximo martes, River visitará a Arsenal con el "equipo alternativo" aunque nombres como Ignacio Scocco, Lucas Pratto, Lucas Martínez Quarta (el único que jugaría ante Boca) y el colombiano Jorge Carrascal provocan envidia en la mayoría de los equipos de la Superliga. No obstante, Gallardo no desea perder terreno en el torneo local en donde marcha tercero a cuatro puntos de Boca, sin olvidar que también el "Millonario" está en las semifinales de la Copa Argentina, en donde tendrá como rival al sorprendente Estudiantes de Buenos Aires. Arsenal, con Sergio Rondina como entrenador, está noveno en la Superliga necesitado de encontrar un equilibrio, ya que suma cinco triunfos y cuatro derrotas. dos de ellas ante San Lorenzo y Racing. El equipo de Sarandí, que ascendió en la pasada temporada, mantiene la base de la formación titular que jugó en la B Nacional y su juego se caracteriza por buen manejo del balón; sobresale en ese aspecto Nicolás Giménez, y sin especulación, por más que el objetivo sea no descender.