River volvió al trabajo en medio de una confusión por las cinco amarillas de "Nacho" Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El puntero del torneo de la Superliga, River Plate, volvió al trabajo esta tarde en el predio de Ezeiza de cara al partido del sábado ante Godoy Cruz con la controversia sobre la cantidad de amarillas que tiene Ignacio Fernández luego de haber sido amonestado contra Independiente el domingo pasado.



Desde River registraban en el departamento de fútbol que "Nacho" había llegado a la cuarta, porque nunca le contabilizaron una que suma Superliga y que el propio Fernando Rapallani, que arbitró contra Aldosivi y anoche, le había mostrado a Javier Pinola y no a él.



Por eso la confusión que tiene la Superliga viene desde que aquella vez que la televisión puso en la transmisión oficial que el juez había amonestado a Fernández, pero en la planilla registró al zaguero central aquel 2 de noviembre del año pasado, cuando River ganó 2-1 en Mar del Plata.



Igualmente en horas de la tarde el ente del Comité que tiene sede en la AFA confirmó, ante el pedido de River, lo que había advertido el club, y de este modo Fernández podrá ser de la partida ante Godoy Cruz.



Además, para ese partido el director técnico Marcelo Gallardo también podrá contar con los regresos del zaguero Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Nicolás de la Cruz, que ya cumplieron sus respectivas sanciones, y debe esperar la evolución en la semana de Juan Fernando Quintero, que tuvo un problema gastrointestinal.



El colombiano podría volver a ser tenido en cuenta para el banco de suplentes si es que se recupera de su estado físico y del reciente problema de salud, lo que condiciona sus posibilidades de estar en la lista de concentrados. Además, en las últimas horas surgió la versión de que Ajax, de Holanda, estaría interesado en sus servicios. La cláusula de rescisión es de 22.000.000 de euros.



De este modo Gallardo podría volver al sistema original, ya que al regresar el "Chino" Martínez Quarta y el uruguayo De la Cruz, más está noticia de que "Nacho" Fernández no está suspendido, tiene todo listo para volver a la formación normal que suele presentar.



De este modo, los 11 podrían ser Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.



El equipo se entrenó por la tarde en el predio de Ezeiza a puertas cerradas y los futbolistas que trabajaron más liviano fueron Enzo Pérez, porque ayer terminó con calambres, y Matías Suárez, por los recurrentes problemas en el tobillo derecho.



Además de las tareas regenerativas para los titulares, Gallardo dispuso de prácticas de fútbol en espacios reducidos para el resto del equipo, con el fin de que todos mantengan el ritmo con la pelota y desde los físico.



Por otro lado, llegó la confirmación oficial del calendario tras los cambios de programación de la Superliga, ya que al correrse las fechas, el último partido ante Atlético Tucumán de visitante coincidiría con la semana de inicio de Libertadores.



Por ahora y si no hay cambios, el fixture que le queda a River sería el siguiente: Luego de visitar por la fecha 17 el sábado 25 de enero a Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, desde las 21.45; en febrero jugará con Central Córdoba, de Santiago del Estero, en el estadio Monumental desde las 19:40 del domingo 1; el sábado siguiente (7) ante Unión a la misma hora, pero de visitante, y el domingo 16 recibirá a Banfield en el Monumental.



Finalmente la fecha 21 será disputada el domingo 23 de febrero en La Plata ante Estudiantes; la 22 el domingo 1 de marzo de local ante Defensa y Justicia, y cerrará el 8 de marzo de visitante ante Atlético Tucumán.



En tanto que el inicio de la Copa Libertadores ya fue anunciado para el miércoles 4 de marzo, con un viaje a Ecuador para jugar en la altura (2.850 metros sobre el nivel del mar) ante la Liga Deportiva Universitaria, de Quito.