Robaron dos motos en una fábrica de aceitunas caucetera

Ladrones robaron dos motos pasado el mediodía del miércoles en una fábrica de aceitunas del departamento Caucete y una de ellas apareció misteriosamente horas después en el lugar.

El hecho ocurrió en la fábrica y el encargado del lugar, Mario Aguirre de 45 años, se encargó de realizar la denuncia en la Comisaría 9°. A los efectivos policiales les informó que le habían sustraído del interior del lugar una Guerrero 110cc y una Gilera 110cc.

Algunas horas después, la Guerrero fue hallada en el costado de la zona en la que la robaron, mientras que, la otra no apareció. Según informaron desde Relaciones Policiales, no ejercieron violencia en ninguno de los ingresos debido a que las puertas no contaban con ningún tipo de seguridad.