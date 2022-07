Un enfermero sufrió el robo de su moto cuando había regresado a su casa ubicada en el interior de un consorcio en Capital. El joven recién regresaba de visitar a algunos pacientes y tenía que continuar con su rutina, pero la repentina desaparición del vehículo le “cortó las piernas”.

El enfermero comentó a DIARIO HUARPE que el robo se dio en horas de la siesta, en el interior del Consorcio Florentino, que está ubicado en Avenida Córdoba Oeste y F. Ameghino Sur. “Venía de trabajar a las 14 horas y me tenía que ir a trabajar las 16.30. Cuando salí del departamento, me di cuenta de que no estaba la moto”, comentó.

Según el relato de Emanuel, el consorcio tiene rejas, pero a veces los vecinos dejan las rejas abiertas y esto fue aprovechado por delincuentes que se llevaron su vehículo. En este sentido, los malvivientes se llevaron la moto a pesar de que había quedado con traba y candado colocado. Se trata de una Zanella ZB 110 CC, color gris.

“Parece que fue lo único que se llevaron porque había otras motos, pero solo se llevaron la mía”, agregó el enfermero, quien realizó la denuncia en la Comisaría 4ª después del robo. Al mismo tiempo, comentó que lamentablemente no hay cámaras que puedan haber grabado el momento del robo.

El trabajador de la salud agradeció cualquier dato que le puedan aportar para encontrar su movilidad particular que estaba bastante nueva. "Solo tenía un poco partido el guarda barro delantero por una piedra que le saltó", señaló. Para quien desee comunicarse con Emanuel, lo puede hacer al 264 553-6164 o al 264 415-6329.