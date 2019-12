Robert Pattinson reconoce que no sabe actuar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Robert Pattinson, el intérprete británico que alcanzó la fama como protagonista de la saga “Crepúsculo” y que próximamente se calzará el traje de Batman, reconoció que no sabe actuar.



“En realidad, no sé actuar. Sólo sé actuar en escenas de tres formas diferentes. Estoy nervioso en cada película que hago”, dijo Pattinson, en una entrevista al diario británico The Guardian, replicada por la agencia DPA.



Sin embargo, el actor atribuyó esa sensación que tiene al carácter “catastrófico” que experimenta en cada situación de su vida.



“Siempre pienso que el peor de los escenarios posibles es el que va a ocurrir, así que, cuando ocurre, pienso: 'Ah, bueno! ¡Estoy preparado para esto!'”, explicó.



En esa tónica, puntualizó que le cuesta “interpretar a una persona normal”, que no es “bueno con lo sutil” y que se siente más cómodo con “personajes que, en una situación que los supera, tienen un proceso de toma de decisiones incomprensibles”.



Pattinson tuvo su primera gran aparición en la película “Harry Potter y el cáliz de fuego”, de 2005; alcanzó la fama mundial con la saga “Crepúsculo” y, mientras trabaja en otros filmes, se prepara para encarnar a Batman, en una nueva adaptación a cargo de Matt Reeves.