Roberto Fernández resaltó la "predisposición" de la CGT a "escuchar" al presidente electo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, resaltó hoy la "predisposición" de los sindicalistas a "escuchar las propuestas" del presidente electo Alberto Fernández en el encuentro que mantendrán el viernes próximo en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT).



La conducción de la CGT y dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT, afín al camionero Hugo Moyano) analizaron el escenario político de cara al plenario de secretarios generales que sesionará ese día y que cerrará el presidente electo.



Roberto Fernández destacó a la radio FM Futurock que será "un encuentro de todos los secretarios generales donde vamos a escuchar a (Alberto) Fernández; para nosotros es un honor que venga a la CGT, y que se explaye sobre las políticas que va a tomar, así que tenemos la mejor predisposición".



Además se mostró deseoso de que el sindicalismo pueda "acompañar, en este momento tan difícil para el país, donde nos necesita a todos".



"Esperamos ver si logramos un buen comienzo a fin de apuntalar la creación de trabajo y poner en marcha la economía", afirmó.



Sostuvo que "lo que se viene será una tarea muy complicada" por lo que recomendó a los dirigentes que guarden "las ambiciones personales en casa".



"Este Gobierno lamentablemente no ha dado pie con bola en la economía, los capitales no han llegado, y se hizo una patria financiera", argumentó sobre la gestión del presidente Mauricio Macri.



"No hay un peso, y esto le deja más problemas a Fernández", agregó.



El lunes, el secretario general del sindicato de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, manifestó también la gran "ansiedad" con la que los sindicalistas esperan oír las palabras de Fernández en la cita que está pautada para las 11 de la mañana, a la que asistirán las distintas agrupaciones de la CGT con miras a la reunificación de la central obrera.



La convocatoria para la "unidad" fue acordada por el Consejo Cirectivo cegetista y la Corriente Federal, y hasta el momento no fueron invitados ni el camionero Hugo Moyano ni el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky.