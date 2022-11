La inseguridad golpeó a un local comercial de Rawson. Cuatro menores se acercaron hasta el Trozadero Del Sur, abrieron la puerta de chapa por la fuerza, ingresaron por un pequeño hueco y se llevaron todo el dinero que había en la caja registradora. El propietario del lugar, situado por Bulevar Rawson a tres cuadras de la plaza, habló con DIARIO HUARPE. Conmovido por la situación dijo tener un dolor muy grande. “De este negocio, viven 11 familias”, dijo Juan Pablo Aciar.

El robo ocurrió a las 4 de la madrugada de este sábado. Las cámaras de seguridad del lugar registraron toda la secuencia. Cuatro jóvenes llegaron hasta la puerta del local. Uno de ellos, de campera roja, se agachó y poniendo los pies sobre la chapa, hizo palanca con sus manos hasta que pudo abrir un poco la puerta.

Los jóvenes no se quedaron por mucho tiempo sobre el frente del negocio. Iban y venían para no llamar la atención. El joven de rojo llegó por segunda vez al lugar para entrar definitivamente. Antes se puso una remera en la cara como pasamontañas para cubrirse el rostro y no ser detectado por las cámaras de seguridad de adentro, pero no notó que afuera había cámaras y tanto él como sus amigos quedaron registrados con sus caras.

El menor entró sigilosamente, se trasladó hasta la caja registradora y cuando saltó para quedar del lado de adentro del mostrador, tiró el monitor de una computadora. Luego se llevó unos $25.000 en efectivo.

Toda esa maniobra se puede ver en un video, que ahora está en manos de los investigadores de la Comisaría 6ta y de la Brigada de Investigaciones Sur.

Según comentó Aciar, en la zona hay varios comerciantes que sufrieron el mismo tipo de robo. La situación para ellos es preocupante.

La investigación policial continúa sin detenidos por ahora. El comerciante explicó que los menores son del barrio La Estación, aunque señaló que no tiene noticias de si hubo alguna detención.

Aciar, para finalizar, explicó que no solo sufrió el robo de $25.000, plata que iba a destinar para pagar a proveedores, sino que además se gastó $30.000 para arreglar el daño que dejaron los jóvenes al abrir la puerta con fuerza.