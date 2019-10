Rodrigo Palacio convirtió un gol en la victoria de Bologna

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Rodrigo Palacio convirtió hoy un gol para la victoria de Bologna sobre Sampdoria por 2-1, como local, por la novena fecha de la Serie A de Italia.



El ex Boca Juniors fue titular y a los 3 minutos del segundo tiempo abrió el marcador para Bologna, que volvió al triunfo luego de cinco partidos.



Este fue el tercer gol en el campeonato para el bahiense, de 37 años, que suma nueve partidos disputados en su undécima temporada consecutiva en el fútbol italiano.



El defensor Nehuén Paz fue suplente en Bologna, donde no estuvo el entrenador serbio Sinisa Mihajlovic, quien inició una nueva etapa de quimioterapia.



En Sampdoria, que ocupa la última posición con apenas cuatro puntos, también fue suplente Emiliano Rigoni.



En la continuidad de la jornada, Atalanta goleó a Udinese por 7-1, como local, y trepó al tercer puesto con 20 puntos, a tres de Juventus, y la mejor diferencia de gol (+14).



En el perdedor atajó el argentino ex Racing Club, Juan Musso, que en principio puede ser convocado para los amistosos de Argentina de la fecha FIFA del 15 de noviembre ante Brasil, en Arabia Saudita, y Uruguay o Paraguay, el martes 19 en Dhaka, la capital de Bangladesh.



Alejandro "Papu" Gómez fue titular y aportó una asistencia para el 4-1 del delantero colombiano Luis Muriel, autor de un triplete, y Rodrigo De Paul jugó desde el comienzo en Udinese (fue reemplazado por Seko Fofana a los 17 minutos del segundo tiempo), mientras que Ignacio Pussetto ingresó en el segundo tiempo.



Napoli empató con SPAL por 1-1, como visitante, y no pudo achicar la distancia con el líder, mientras que Torino (con Cristian Ansaldi como titular) igualó con Cagliari por 1-1, como local.



En el equipo visitante fue Giovani Simeone quien asistió al uruguayo Nahitán Nández para su primer gol en Italia, y en el segundo tiempo entró Lucas Castro.



Además Roma (que contó en su formación inicial con Federico Fazio, Javier Pastore y Diego Perotti), venció 2-1 a Milan (Mateo Mussacchio y Lucas Biglia), en condición de local.



Los goles del triunfo del equipo de la capital italiana los ejecutaron el delantero bosnio Edin Dzeco (38m PT) y el mediocampista peninsular Nicoló Zaniolo (13m ST). Descontó para el plantel milanés, el defensor francés Theo Hernández.



Por último Lazio, con un gol del delantero argentino Joaquín Correa, ex Estudiantes de La Plata (22m PT), le ganó 2-1 a Fiorentina (Germán Pezzella), como visitante. Ambos futbolistas también pueden ser convocados mañana por Lionel Scaloni.



El otro gol del club romano, lo convirtió el atacante italiano Ciro Immobile (44m ST) y descontó para el conjunto local Federico Chiesa.



El club de Florencia sufrió la expulsión del defensor Luca Ranieri, fruto de dos tarjetas amarillas a los 45 minutos del segundo tiempo.



Principales posiciones: Juventus 23 puntos; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Roma, 16; Lazio y Cagliari 15; Parma, 13; Fiorentina y Bologna, 12.