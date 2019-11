Rodrygo, la joven figura brasileña, eligió a Neymar por sobre Messi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero Rodrygo, joven figura del seleccionado brasileño y Real Madrid, de España, eligió hoy a su compatriota Neymar, a quien podría reemplazar en el amistoso del viernes ante Argentina, por sobre Lionel Messi.



El atacante, de 18 años, que atraviesa su primera experiencia en el seleccionado mayor brasileño fue consultado si prefería a Neymar o al crack de Barcelona, de España, no dudó y eligió a su compatriota.



"Me quedo del lado de Brasil, con Neymar", aseguró Rodrygo en la conferencia de prensa que brindó hoy luego de la segunda práctica del equipo dirigido por Tite en Abu Dabi, donde se prepara para el amistoso del viernes en Arabia Saudita.



El futbolista nacido el 9 de enero de 2001 en la localidad paulista de Osasco se hizo mundialmente conocido el pasado miércoles cuando convirtió tres goles en la victoria de Real Madrid sobre Galatasaray, de Turquía, por 6-0 en el Santiago Bernabeu y muchos lo ubicaron como el jugador que podría llenar el vacío que dejó el portugués Cristiano Ronaldo.



"Soy muy joven para que digan que ocupo el lugar que dejó Cristiano. Él fue uno de los mejores de la historia de Real Madrid, o quizás el mejor. No quiero esa presión para mí", expresó.



Según la prensa brasileña, el joven "merengue" compite con Willian, de Chelsea, de Inglaterra, por el puesto de Neymar, quien quedó afuera de la convocatoria por lesión.



El probable equipo de Tite sería con Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casermiro y Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Willian o Rodrygo; y Roberto Firmino.



Brasil se entrenará mañana nuevamente en Abu Dabi y por la noche volará en chárter hacia Riad donde el jueves tendrá su único entrenamiento en el estadio King Saud University, sede del partido del viernes a las 14.