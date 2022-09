Roger Federer, íntimo: se filtró el tierno mensaje que le dejó a Rafael Nadal

Después de despedirse del tenis en la Laver Cup, Roger Federer estremeció al planeta entero. El suizo dijo adiós a una carrera repleta de éxitos y títulos, por lo que el mundo llora su salida del circuito profesional. De esa forma, quedó una imagen grabada en la memoria de muchos, cuando hizo dupla con Rafael Nadal, quien también se lució emocionado. Tras intercambiar momentos tiernos entre ellos, salió a la luz lo que se dijeron.

Tras la finalización de su carrera, el tenista de 41 años habló con la prensa y dijo: "Bueno, quiero decir, fue un breve momento. Creo que en un momento, estaba llorando mucho, y no sé, todo estaba pasando por mi mente sobre lo feliz que estaba de experimentar este momento allí mismo con todos. Y creo que eso era lo bonito de simplemente sentarse allí, asimilando todo mientras sonaba la música, y el enfoque estaba quizás más en ella (la cantante Ellie Goulding)".

Publicidad

"Entonces, casi olvidas que todavía te están tomando fotos. Supongo que en un momento dado, sólo porque obviamente no podía hablar y la música estaba allí, supongo que simplemente lo toqué, y supongo que es quizás un agradecimiento secreto. No sé qué fue, pero para mí, eso es tal vez lo que era y cómo se sentía, y algunas fotos salieron de ella. No sólo esa, sino también otras, que eran completamente locas", le acotó Federer a The New York Times.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Roger Federer y su emoción

Sobre su partido con Rafael Nadal, Roger indicó: "Lo llamé después del US Open, esperé a que terminara ese torneo, solo para informarle sobre mi retiro. Solo quería avisarle antes de que empezara a hacer planes sin la Laver Cup. Le dije por teléfono que probablemente estaba 50-50 o 60-40 de hacer los dobles. Le dije: ‘Mira, te mantendré informado. Tú me avisas cómo están las cosas en casa. Y nos volveremos a conectar’. Pero rápidamente quedó claro por teléfono y Rafa me dijo: ‘Haré todo lo posible para estar allí contigo"'.

"Eso se sintió obviamente increíble para mí. Y me mostró nuevamente cuánto significamos el uno para el otro y cuánto respeto tenemos. Pensé que sería simplemente una historia hermosa y asombrosa para nosotros, para el deporte, para el tenis, y tal vez más allá de eso también. Sí, es duro, y a veces es brutal, pero siempre es justo. Y puedes salir del otro lado y aún tener esta gran rivalidad amistosa. Solo pensé que terminó incluso mejor de lo que jamás pensé que sería. Entonces, un esfuerzo increíble de Rafa, y obviamente nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres", cerró Roger Federer.