Romero: "Me costó entender el pedido de Heinze"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero de Vélez Sarsfield Maximiliano Romero aceptó hoy que le costó "entender el pedido" del entrenador Gabriel Heinze con un juego que lo aleja del área para potenciar a sus compañeros. "Como soy nuevo en este esquema me costó entender el pedido de Heinze. Me costó estar sin gol, pero lo estoy entendiendo más. Estoy haciendo movimientos para que hagan goles mi compañeros y eso está bien también", indicó Romero en diálogo con TyC Sports. Romero, quien está a préstamo procedente de PSV Eindhoven de Holanda, elogió al volante Fernando Gago por el temple con el que concretó su vuelta al fútbol a pesar de lesiones importantes. "Me sorprendió su vuelta porque las lesiones que sufrió que fueron muy duras. Un jugador vive del cuerpo, de las piernas y es duro volver después de todo lo que pasó. Es un orgullo porque no tenes excusas para jugar al lado de una persona que pasó por todo eso", indicó Romero. El atacante que se inició en Vélez indicó que la práctica matutina fue "muy exigente" bajo una lluvia torrencial con las órdenes de Heinze. "El agua te motiva un poco, con la cancha mojada la pelota va más rápido y quizás eso motiva para correr más. Fue un trabajo duro, pero lo hicimos bien", agregó. Vélez, que se posiciona cuarto en la Superliga con 16 puntos, se entrenó en la Villa Olímpica donde realizó trabajos físicos y tácticos. El defensor Fabián Cubero se entrenó de manera diferenciada y el plantel retornará a los entrenamientos el próximo lunes en la Villa Olímpica.