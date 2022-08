El pasado sábado, en la madrugada, los vecinos del Barrio Güemes se vieron sorprendidos con el chorro de agua que alcanzó varios metros de altura. En medio del proceso de las obras de cloacas, los empleados de la empresa encargada rompieron un caño madre. Esto dejó a más de 20 familias sin servicio de agua potable. Los reclamos de cada uno de ellos llegó hasta las oficinas de OSSE, pero aún continúan esperando una respuesta.

"Cerca de las 3 de la mañana empezamos a sentir un ruido raro en la calle, cuando fuimos a ver de qué se trataba, nos encontramos con un chorro enorme que salía de del interior de las excavaciones que están haciendo para colocar las cloacas", dijo a DIARIO HUARPE Ana Salinas, vecina del barrio, mientras tomaba con humor la situación. "Si me enojo, no logro nada", al hacer referencia a la falta de respuestas al reclamo de toda la cuadra.

El caño madre se rompió con los trabajos realizados por los obreros que trabajan en la colocación de las cloacas. Foto: DIARIO HUARPE

El domingo en la mañana, la guardia de emergencias de OSSE llegó hasta la zona y solucionó de manera momentánea el inconveniente. "Vinieron y lo arreglaron, pero hoy a las 18 explotó de nuevo. Cuando volvimos a llamar, nos dijeron que los muchachos trabajan hasta las 19, que ya se había ido a descansar, que mañana andaban por acá", dijo Ana.

El miedo de los vecinos radica en que el agua está muy cerca del tendido eléctrico. "Depende la hora del día, el chorro es más alto. Cuando eso pasa, está muy cerca de los cables y tenemos miedo que se haga un cortocircuito y se prensa fuego todo. Si llega a pasar no tenemos manera de salir corriendo si las calles están todas rotas", aseguró la vecina.

El agua comenzó a acumularse y generó un pequeño curso en todo el recorrido de la calle rota. Foto: DIARIO HUARPE

El principal problema de las 20 familias es que con la cantidad de horas que el caño lleva derrochando agua, ya no tienen presión de agua. "Cuando les dijimos a la gente de OSSE que no podíamos esperar tanto, nos recomendaron cuidar el agua del tanque hasta que llegue la cuadrilla. Es una vergüenza que no haya un servicio de emergencia durante los días de la semana", explicó Salinas.