¡Rompió el silencio! La palabra de Mauricio Pochettino, tras su salida del PSG

Después de su polémica partida del PSG, el entrenador argentino, Mauricio Pochettino, dejó el silencio de lado. Luego de ser eliminados en la UEFA Champions League de una forma épica con Real Madrid, el exDT del cuadro parisino dejó su cargo. De esa forma, en estas horas, dialogó con Infobae y reconoció lo que pasa por su cabeza, a semanas de haber dado un paso al costado de sus labores en la entidad francesa.

Al comienzo, Pochettino dictó: "Estoy tranquilo, asumiendo las circunstancias que nos tocaron vivir. Todo se terminó bastante tarde. Estuvimos firmando la rescisión del contrato un día antes de comenzar la pretemporada, entre el 3 y el 4 de julio, y está claro que en este momento está difícil porque están todos los proyectos cerrados, así que ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia y siempre con la mira puesta en progresar, para evolucionar".

"En todo caso es un fracaso de cincuenta años, no sólo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, once años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año, PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions", argumentó Mauricio.

Mauricio Pochettino y una eliminación vital

Sobre la derrota con Real Madrid en Champions League, Pochettino afirmó: "Meterse atrás… De lo que recuerdo en el fútbol, ha pasado siempre. Ha pasado de equipos que han hecho remontadas. Fijate en aquella final de Champions entre el Milan y el Liverpool. Estamos hablando de grandísimos jugadores, grandísimos entrenadores. El equipo que no tiene nada para perder toma riesgos. El equipo que parece que ya lo tiene ganado, se quiere proteger y al final termina concediendo, a veces, de formas que no son normales".

"También tenemos que comprender que el proyecto PSG, en la medida que avanza, cada vez la paciencia es menor, la exigencia es mayor, pero las circunstancias son lo que son. Dominar la liga francesa o las competiciones domésticas hace que el propio fan o hincha no le dé la importancia que merece. Nosotros ganamos este año el décimo título que iguala históricamente a Saint Étienne, los dos equipos que más títulos ganaron en la liga francesa. Son diez títulos. No estamos hablando de cincuenta. Estamos hablando de solo diez títulos", cerró el argentino.