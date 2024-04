Ronda Rousey asegura que los daños cerebrales la obligaron a retirarse de UFC

Ronda Rousey expuso recientemente que las conmociones cerebrales acabaron con su carrera en UFC. Ahora, la excampeona de Peso Gallo reveló que sufrió una lesión cerebral antes de su pelea con Holly Holm en UFC 193. En una entrevista con Valeria Lipovetsky, indicó que estaba comprometida por una lesión cerebral que sufrió antes de la pelea por el título de 2015. Sin dudas, sus revelaciones dejaron sorprendidos a los fanáticos de las MMA.

"Mi protector bucal estaba mal. Literalmente entré en esa pelea con una conmoción cerebral por resbalarme por unas escaleras después de todos estos años de conmociones cerebrales. Luego tuve una reducción de peso absolutamente terrible, lo que significa que tienes menos líquido en el cerebro para protegerlo. Sólo estaba tratando de que pareciera que no estaba herida, pero no estaba allí cognitivamente. No podía pensar tan rápido", reconoció Rousey.

A su vez, Ronda mencionó: "No podía juzgar la distancia, y solo por esa pelea, todos sintieron: 'Oh, ella es un fraude'. Sé que soy la mejor luchadora que jamás haya existido. Pero cuando llegó un punto en el que había sufrido tanto daño neurológico que no podía soportarlo más, de repente todo lo que había logrado no significaba nada. Entonces, después de esa segunda pelea, vi cómo todas estas personas por las que volvía a luchar de repente se habían vuelto contra mí, todo mi aprecio por ellos se convirtió en resentimiento, y simplemente no quería tener nada que hacer".

Conclusión de Ronda Rousey

"Creo que la gente habría pensado que sólo estaba poniendo excusas, y no pude decir nada después de la primera pelea, porque literalmente me estaría quitando un objetivo de la cabeza. Y después de la segunda pelea, no quería decirle nada a nadie, porque los medios simplemente estaban tratando de sensacionalizar todo y dividirlo todo en un titular; No intentaban ayudarme a contar mi historia, y creo que es el tipo de cosas que sólo podrían haberse contado en un libro", comentó la excampeona de UFC.

Para sentenciar, Ronda Rousey indicó: "Entonces también quise entrar a WWE, que tienen un historial muy complicado con conmociones cerebrales en CTE y cosas así, y si supieran lo malo que era, no creo que alguna vez me hubieran contratado. Si supieran que estaba sufriendo una conmoción cerebral por una bofetada con la mano abierta de Stephanie McMahon o Nikki Bella, no me permitirían actuar".