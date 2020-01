Rossi aseguró que "fue un gesto de desidida enorme" el estado en el que encontraron los archivos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, aseguró hoy que el estado en el que encontraron los archivos refleja "un gesto de desidida enorme", pero aclaró que no se trataba de material "relevante, sino de información cotidiana" que produce el ministerio de Defensa y que pidió una "auditoría edicilia" en el edificio Libertador, sede de la cartera.



"Lo que vimos en los archivos es un gesto de desidia enorme. De todas formas, no hemos encontrado en esos archivos nada relevante sino información cotidiana, diaria, que se produce en el ministerio de Defensa", dijo el titular de esa cartera en diálogo con Radio Nacional.



Agregó que "lo mas extraño es que el lugar donde se encontraron los archivos", ya que "estaba absolutamente inundado desde hacia bastante tiempo, con cajas tiradas en el piso sin ningún tipo de precaución con la documentación".



"Si tenes un lugar que utilizas para archivo y lo tenes en esas condiciones, lo único que uno puede concluir es un grado de desidia que habla de la gestión", señaló.



En este sentido, Rossi informó que solicitó "una auditoria edilicia en el edificio Libertador", sede de la cartera, tras esa recorrida y esos hallazgos, que se completan con "vidrios rotos" y lugares que "no estaban en buen estado".