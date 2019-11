Royal Visión busca otro triunfo en el Clásico Carlos Tomkinson

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La yegua Royal Visión, con la monta del jockey brasileño Wilson Moreyra, es la candidata para ganar mañana el Clásico Carlos Tomkinson, una prueba de 1.600 metros con un premio de 600.000 pesos que se correrá en el noveno turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Pollar's Visión ganó sus primeras 5 carreras al hilo y entró sexta en su última salida en el hipódromo de San Isidro. Esa tarde del 16 de octubre le tocó la arena pesada y su actuación no fue la esperada. Entró a 15 cuerpos de diferencia de la ganadora Doña Zas en un registro de 1m. 25s. 37/100 para los 1.400 metros.



Hasta ahí su campaña había sido brillante. Tenía 5 carreras y 5 triunfos. Estaba invicta y dejando una buena impresión en cada una de sus salidas. Mañana vuelve a Palermo para poner todo en orden.



Su entrenador, Jorge Neer, señaló que "vamos a verla mañana bien porque sus ensayos nos han dejado conformes". Royal Visión tiene 5 años, defiende los colores del stud Asunción y está lista para reencontrarse con una victoria.



Su enemiga será Sonnet, una hija de Geenspring que está en manos del cuidador Juan Saldivia y que será corrida por el jinete cordobés Juan Carlos Noriega. Su récord es de 3 victorias oficiales sobre 10 actuaciones.



Viene de un segundo puesto en San Isidro. El 10 de noviembre realizó su última presentación en la pista de césped normal. Llegó segunda a un cuerpo de la ganadora Modern Chic en 1m. 33s. 58/100 para los 1.600 metros. Habrá que tenerla muy en cuenta.



Touch The Sky, una hija de Not For Sale, aparece como un buen lance porque, entre otras cosas, va con la monta de Pablo Gustavo Falero, quien el próximo 14 de diciembre se despide de la actividad en el Gran Premio Carlos Pellegrini en San Isidro.



Tiene un palmarés de 3 triunfos oficiales sobre 12 carreras. El 7 de noviembre corrió en el hipódromo de La Plata sobre 1.300 metros. Entró en el sexto puesto a 6 cuerpos y medio de la ganadora Out Of Key en un tiempo de 1m. 17s. 63/100. Juan Udaondo es su cuidador y se decidió nuevamente por Pablo Falero. ¿Algo más?.



En el séptimo turno se correrá el Clásico Mineral, una prueba sobre 2.500 metros de arena con un premio de 468.000 pesos. Hay 8 caballos anotados y sobresale la figura de Es Sicario, un hijo de Lizard Island que viene de ganar en Palermo sus dos últimas competencias. Lo entrena el cuidador Juan Saldivia y lo corre el jockey cordobés Juan Carlos Noriega.