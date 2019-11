Rubinstein renunció por derogación del protocolo ILE y Macri dijo que fue "una decisión unilateral"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Secretario de Salud, Adolfo Rubisntein, presentó hoy su renuncia al cargo en forma "indeclinable" tras la derogación publicada en el Boletín Oficial de la reglamentación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en una carta que envió al presidente Maurcio Macri, quien lo cuestionó por haber tomado una "decisión unilateral".



"Nosotros somos un equipo de trabajo. Desde el primer día yo aposté, al igual que en todas las cosas de mi vida, a trabajar en equipo, debatir y discutir", expresó Macri al responder en vivo preguntas de sus seguidores en la red social Instagram referidas a la dimisión del funcionario.



El jefe de Estado dijo, en ese sentido, que "esto fue una decisión unilateral del Secretario y eso está mal".



En la carta que envió al presidente, Rubisntein afirmó: "Lamentablemente, la derogación del protocolo en el día de la fecha, me obliga a renunciar" y explicó que el Protocolo derogado "es una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darle certezas protección" en la realización de los procedimientos.



El funcionario sostuvo en la misiva que su dimisión será a partir del lunes 25 de noviembre.



"La actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho la Interrupción Legal del Embarazo que fue drogado hoy es una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darle certezas protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro Código Penal y refrendado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó el funcionario renunciante.



En ese sentido, expresó que "la publicación del protocolo respondió a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015, actualizando también las recomendaciones internacionales a cerca de los medicamentos y procedimientos para la interrupción legal del embarazo".



Rubinstein dijo que "lo más importante, y a diferencia del Protocolo de 2015, la resolución que ya lamentablemente fue derogada le daba a esta actualización la entidad jurídica y normativa que varias provincias argentinas reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar la ILE en las personas gestantes, incluidas las niñas adolescentes en condiciones seguras y con los mejores estándares de calidad".



El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto que deroga la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras considerar que fue dictada "sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos", y de esta manera quedó sin efecto la resolución firmada hace dos días por Rubinstein.



Ayer, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, había adelantado que el Gobierno iba a derogar la resolución 3158/2019 que actualizaba el protocolo firmada por Rubinstein.



Con el decreto 785/2019, rubricado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra Stanley, se dejó sin efecto la normativa.



El decreto destacó, además, que el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó "no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes".



También mencionó la falta de intervención del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.



Fuentes oficiales informaron que "no se designará un sucesor" en la secretaría que deja Rubinstein, y afirmaron que "quedará a cargo su equipo".