Rueda no descarta que algún bloquista integre la fórmula de gobernador en 2023

A pesar de que todavía resta algún tiempo para las Elecciones Generales del año próximo, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, encendió motores y no descartó que algún dirigente de su espacio integre la fórmula de gobernador del Frente Todos en 2023, en este sentido no dudó al decir que Sergio Uñac está habilitado por la Constitución Provincial a ir por un mandato más al frente del Poder Ejecutivo. También propuso potenciales candidatos en varios departamentos.

“No es impensado que Uñac vaya por un tercer periodo, trabajó muy bien en San Juan, tenemos una provincia ordenada y así como en su momento Gioja propuso un tercer periodo y desde el bloquismo lo acompañamos al considerar que estaba haciendo bien las cosas, lo mismo decimos ahora con el actual gobernador”, dijo Rueda y resaltó que “la Constitución le permite ir por un tercer mandato”.

Al ser consultado sobre el papel que jugará el Partido Bloquista en 2023 y si es posible acompañar en la fórmula a gobernador apuntó que “obviamente podemos pensar en una vicegobernación. Desde el bloquismo queremos seguir creciendo, tener lugares expectantes que nos permitan mayor participación, pero obviamente son cuestiones que se hablarán a su debido momento. Hoy lo que tenemos que hacer es trabajar para resolverle los problemas a la gente, de todas formas, está bien que se hable de política, oficialismo y oposición están planteando que será el 2023”.

El pedido de Rueda, sobre que algún dirigente del bloquismo acompañe en la fórmula, no es descabellado ya que son el principal socio que tiene el PJ en el Frente Todos y su participación no es del todo correspondida en la distribución de los cargos, ya que por ejemplo no comandan ningún ministerio.

Luis Rueda y el gobernador Sergio Uñac en la sede del bloquismo, foto archivo DIARIO HUARPE.

El bloquismo en los departamentos

Rueda también anticipó que buscarán tener mayor protagonismo dentro del Frente Todos, donde son socios con el Partido Justicialista. Es que además de intentar retener las intendencias de Iglesia, Zonda y Angaco, desde el espacio centenario, pretenden posicionar dirigentes en otros departamentos.

En Iglesia, donde Jorge Espejo transita su primer mandato envuelto en diferentes polémicas, también hay otros que buscan retomar al sillón municipal. “No charlé con Espejo sobre sus aspiraciones, pero Mauro Marinero (actual diputado) tiene intenciones”, dijo Rueda y reconoció que esto será “una discusión que deberemos dar puertas adentro del partido. Además de que puede surgir algún otro candidato”.

Otro de los distritos que está en manos de un bloquista es Zonda, donde el intendente no puede repetir por estar cursando su segundo mandato, pero todo indica, por lo que contó Rueda, que será el propio Miguel Atampiz quien decida a su sucesor. Hay algunos dirigentes que trabajan para que el elegido sea Edgardo Sancassani, actual diputado departamental, pero también es cierto que no sería del agrado del jefe comunal.

En Angaco la situación es diferente con relación a los departamentos anteriores. Es que Carlos Maza Peze “tiene un periodo más y seguro propondrá seguir en ese lugar”, comentó Rueda.

El bloquismo tiene bajo su mando tres intendencias, el mismo número que Juntos por el Cambio con Santa Lucía, Rivadavia y 9 de Julio, pero muchas menos de las 15 que ostenta el Partido Justicialista, la restante es Ullum que está en manos de un partido municipal aliado al Frente Todos. Es por eso que, de cara al 2023, intentarán lograr un mayor protagonismo que los posicione para disputar, de igual a igual, algún otro sillón municipal.

Sobre esto, Rueda, realizó un repaso por diferentes departamentos al decir que “en Santa Lucía está Juan Sancassani, viene realizando un muy buen trabajo que indica que podría ser quien encare una candidatura en 2023. En Rawson está Raúl Barrasa, quien fue propuesto por el comité para ser candidato el año próximo. En Rivadavia también hay dirigentes que podrían encarar una candidatura como Walter Vázquez y Catalina Bravo, que tiene intenciones de participar. En Capital hay varios dirigentes, está Graciela Caselles, también Alejandro Bravo y Laura Adámoli. Andrés Chanampa también tiene firmes intenciones en Chimbas. En cada uno de los departamentos se van escuchando nombres y si bien para la elección falta mucho, es importante que haya dirigentes posicionados y con intenciones de competir”.

En cada uno de estos departamentos la situación es distinta para los elegidos por Rueda. En Santa Lucía, el actual titular de Defensa al Consumidor, tiene por delante una parada más que difícil ante el poderío mostrado por los Orrego en las últimas elecciones, pero al mismo tiempo corre con ventaja puertas adentro del Frente Todos al tener un PJ departamental más fragmentado que nunca. Situación similar sucede en Rivadavia, donde el propio presidente del bloquismo no descartó jugar y con sólo un anuncio desató la intranquilidad de sus socios. En Rawson, Raúl Barrasa, quien fue precandidato a concejal en la lista de Pablo García Nieto en 2019, tiene todo por ganar al ser quizás, entre los mencionados por Rueda, el más desconocido. Mientras que en Chimbas, el actual diputado departamental, ya dejó en claro que pretende jugar ante la imposibilidad del actual jefe comunal de repetir, incluso no descarta una interna con algún candidato del PJ. En este caso, Chanampa, cuenta con peso propio dentro de la estructura del bloquismo.

En Pocito también está Mario Gaitán, en Sarmiento Silvia Cabrera y en 25 de Mayo Sandra Quiroga, en todos los casos son actuales concejales.