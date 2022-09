Rugby Championship: hora, cómo ver y formaciones de Sudáfrica vs. Los Pumas

Este sábado 24 de septiembre, Los Pumas terminarán su participación en el Rugby Championship. Si bien no consiguen ganar en este último choque frente a Sudáfrica en el estadio Hollywoodbets Kings Park de Durban, los resultados han sido muy positivos. Los dos triunfos ante Australia y Nueva Zelanda, ya le dieron una inmensa alegría a los fanáticos. Ahora, con chances mínimas de ser campeones, la ilusión persiste.

Antes de la derrota del pasado sábado, Michael Cheika había dicho: "Necesitamos ganar los dos partidos que nos quedan para mantener vivas nuestras esperanzas por el título del Rugby Championship, por lo que es importante que los jugadores estén lo más frescos posible y listos para trabajar duro en los entrenamientos para lo que anticipamos serán otros dos extremadamente duros encuentros. Argentina es un equipo apasionado y una fuerza a tener en cuenta, especialmente jugado de local, ya lo demostró con su amplia victoria por 48 a 17 contra Australia".

Formaciones

Sudáfrica: Steven Kitshoff, Malcom Marx, Frans Malherbe; Eben Etzebeth, Lood De Jager; Siya Kolisi (C), Peter-Steph Du Toit, Jasper Weise; Jaden Hendrickse, Frans Steyn; Makazole Mapimpi, Damian De Allende, Jesse Kriel, Canan Moodie; y Willie Le Roux.

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (C), Eduardo Bello; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Juan González, Marcos Kremer, Pablo Matera; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Juan Imhoff, Jerónimo De La Fuente, Matías Moroni, Emiliano Boffelli; y Juan Cruz Malia.

Horario y transmisión

Cabe resaltar que el segundo enfrentamiento entre Los Pumas y Sudáfrica será este sábado 24 de agosto. El mismo se llevará a cabo desde las 12.05 de Argentina, en el estadio Hollywoodbets Kings Park, de Durban. Todas aquellas personas que quieran apreciar lo que suceda en los ochenta minutos, deberán hacerlo por la TV gracias a las señales de ESPN. Mientras tanto, Star+ lo hará por streaming.

Resultados de Los Pumas en el Rugby Championship

Fecha 1 vs. Australia / 26-41 - 6 de agosto en Mendoza.

Fecha 2 vs. Australia / 48-17 - Sábado 13 de agosto en San Juan.

Fecha 3 vs. Nueva Zelanda / 25-18 - Sábado 27 de agosto en Christchurch.

Fecha 4 vs. Nueva Zelanda / 3-53 Sábado 3 de septiembre en Hamilton.

Fecha 5 vs. Sudáfrica / 20-36 - Sábado 17 de septiembre en Buenos Aires.

Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24 de septiembre en Durban.