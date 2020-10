Rulo González no llega y Schiaparelli será el nuevo técnico

Fue un martes movidito en Sportivo Peñarol. Mientras se preparaban para comenzar a hacer los testeos a los jugadores para dar comienzo a la pretemporada. La misma iba a tener a Ricardo "Rulo" González como el entrenador que iba a trabajar junto a Marcelo Berza. Pero González puso marcha atrás con su decisión y le comunicó al presidente Oscar Cuevas que no iba a ser el técnico.

Cuevas tenía una opción B en la manga antes de confirmar que González iba a ser el técnico y, ese era Alejandro Schiaparelli. El Gringo, que llegó a San Juan para jugar en San Martín en la primera década del 2000, ahí conoció a quien hoy en día es su esposa y la madre de sus hijos. Luego se fue a jugar a Bolivia, donde incluso había sido convocado por la selección boliviana para jugar la Copa América del 2011 y justo vino una lesión que lo empezó a marginar de su carrera como futbolísta. Después volvió a San Juan con su familia para radicarse y comenzó su carrera como técnico.

Su primera experiencia como entrenador fue en Sportivo Desamparados donde dirigió sólo algunas fechas del torneo local. Luego trabajó en Del Bono y Alianza en el Federal B. Ahora, antes de la pandemia iba a comenzar a dirigir nuevamente el torneo local en Del Bono, pero como se frenó todo, no pudo asumir en el Bodeguero.

Ahora se le abre una gran posibilidad de dirigir por primera vez en el Federal A. Esa posibilidad se le abrió porque Rulo González se bajó del proyecto por problemas personales, por eso el presidente Cuevas le confirmó a DIARIO HUARPE que pasó, "Me llamó Rulo a última hora para comunicarme que no iba a poder venir a dirigir a Peñarol, le pregunté porqué y me dio sus motivos, yo lo entendí y le dije que se quede tranquilo, aunque me molestó un poco que me lo haya dicho a último momento", señaló Cuevas.

Ante la consulta de si ya tenían al sucesor, Cuevas lo confirmó, "Si, ya hablé con Alejandro Schiaparelli y acordamos que se les hará los testeos a los jugadores y ahí se comenzará a hacer la pretemporada. Schiaparelli viene con Daniel Garipe como ayudante de campo y el profe Mario Peralta", sentenció Cuevas.