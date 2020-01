Rusia plantea interés en proyectos de energía atómica, hidrocarburos y el tren a Vaca Muerta

El gobierno ruso manifestó su interés en participar del desarrollo de proyectos de energía atómica, exploración y producción de petróleo y gas, y el tendido del denominado tren que permitirá unir a la formación de Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca.



Así lo expresó el embajador de la Federación Rusa en Argentina, Dmitry Feoktistov, al comentar la agenda de temas que más le interesa desarrollar con la administración de Alberto Fernández este año, cuando se cumple el 135 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países.



Feoktistov reseñó a la agencia Sputnik que entre los proyectos más importantes en los que le interesa a Rusia participar es la reconstrucción o construcción de parte de los 800 kilómetros de la vía férrea entre la formación petrolera y gasífera de Vaca Muerta y el puerto de Bahía Blanca.



"La compañía rusa de ferrocarriles RZD tiene interés en vincularse a este proyecto, pero la administración anterior no tomó ninguna decisión sobre esto. Queremos recibir una confirmación de parte argentina de que tiene interés y en segundo lugar conocer las condiciones", señaló el diplomático.



En el marco de los documentos vigentes de colaboración estratégica en la esfera atómica, Feoktistov destacó que "la corporación Rosatom propuso distintas variantes de cooperación, como la construcción de una central de alta potencia, otra de medianas características, o una estación nuclear flotante, es decir, una estación instalada en un barco".



Los temas fueron parte de la agenda que los directivos de Rosatom mantuvieron la semana pasada con el Secretario de Energía, Sergio Lanziani, aunque "todavía no hay respuestas", destacó el embajador.



Según el diplomático, las condiciones que Rusia ofrece son "óptimas" ya que manifestó que su país está dispuesto a "trabajar bajo la fórmula de 'construir y operar', es decir, financiar la construcción y la operación de estas centrales".



"La parte argentina sólo tiene que acordar comprar la energía por determinado precio, es decir, que en una etapa inicial no tiene que poner nada", agregó.



Feoktistov también aseguró que corporaciones rusas como Gazprom y Zarubezhneft, entre otras, están "interesadas en cooperar con la parte argentina e YPF para desarrollar nuevos yacimientos o para mejorar la productividad de los pozos existentes".



Finalmente, mencionó que la compañía TMH Argentina (representante de la compañía rusa TMH) participó en una licitación para proveer vagones y locomotoras, un contrato de cerca de US$ 850 millones, cuyo resultado debía conocerse el año pasado "pero todavía no se ha informado".



Feoktistov aseguró que "se mantiene la invitación" que realizó en diciembre el presidente Putin a Fernández para hacer una visita oficial a Rusia y espera que se pueda "concretar este año para realizar conversaciones de alto nivel".