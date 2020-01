Russo espera "disfrutar de La Bombonera" en su vuelta al fútbol argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, deseó hoy poder "disfrutar de La Bombonera" cuando su equipo enfrente a Independiente, el domingo próximo, en el clásico que marcará su regreso al fútbol argentino.



Consultado por Télam acerca de las sensaciones personales, a horas de su debut oficial en su segundo ciclo en Boca, Russo admitió que lo vivirá como "un día muy importante" pero que estará concentrado en "buscar lo mejor" para su equipo, que pelea por el título de la Superliga (SAF).



"Tuve muchas sensaciones relacionadas con la gente de Boca, siempre, me acaba de pasar en San Juan (donde Boca disputó amistosos de pretemporada). Disfruto cada día y cada momento de mi vida y el domingo espero disfrutar de La Bombonera, sabiendo que la gente de Boca pondrá todo lo que pone siempre", respondió.



El entrenador responsable de la última Copa Libertadores "xeneize" (2007) avisó que definirá mañana la formación titular, aunque sí adelantó que el arquero Esteban Andrada, lesionado en una rodilla, no llegará en condiciones, por lo que la valla estará ocupada por Marcos Díaz.



Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Emanuel Reynoso o Guillermo Fernández y Agustín Obando; Sebastián Villa o Carlos Tevez y Mauro Zárate es la probable alineación.



Russo asumió que con la reanudación del torneo argentino "empieza un campeonato de siete fechas", en el que Boca "está en una buena posición" para pelear por el título.



El "Xeneize" es escolta con 29 unidades junto a Lanús, a uno de los punteros River Plate y Argentinos Juniors.



Russo eludió la pregunta sobre si River era el rival directo en la pelea por la consagración y afirmó su postura de "respetar a todos los rivales", incluido Independiente, que llegará al clásico de este domingo ya con un partido oficial este año, pues perdió ante el "Millonario" el pasado fin de semana en un postergado de la 14ta. fecha.



"Son 21 puntos y pueden pasar muchas cosas. Nuestra idea pasará por hacer lo nuestro, a través del juego y con una forma. Sabemos que hay cosas que pueden faltar y que se van a presentar dificultades pero estamos preparados", aseguró.



Pese al "tiempo corto" de preparación, Russo quedó "conforme" con la respuesta del equipo en la pretemporada y distinguió que "algunos jugadores tuvieron un progreso muy rápido" en la adaptación a la nueva metodología de trabajo.



"Buscaremos tener la posesión de la pelota y saber elegir los tiempos de partidos", respondió acerca de las dos características principales que pretende de Boca en comienzo oficial de su ciclo ante Independiente.



"Sin la pelota, un equipo se desordena fácil -abundó-. Tenemos que aprovechar el momento de los jugadores que tenemos, buscar lo mejor, con una idea y una forma. El nivel del equipo lo darán los jugadores", asimiló.



En el tramo final de su conferencia de prensa, Russo evitó referencias personales sobre Carlos Tevez: "Sólo puedo decir que está bien como todo el grupo. No me gusta hablar de un sólo juagador, siempre pienso en lo grupal".



Y tampoco dio información sobre las posibles nuevas incorporaciones de los peruanos Carlos Zambrano (defensor) y Paolo Guerrero (delantero). "Mejor hablemos del domingo", aconsejó.



Boca e Independiente jugarán en La Bombonera desde las 21.45 con arbitraje de Fernando Echenique por la decimoséptima fecha de la Superliga.