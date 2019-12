Ryder afirmó que Argentina cuenta con la OIT para construir un futuro con justicia social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, aseguró hoy que "la Argentina cuenta con el organismo laboral para construir un futuro con justicia social”, al encabezar el acto por el aniversario de los 50 años de la entidad en el país.



Ryder, ex sindicalista británico, está en la Argentina desde hace dos días y, esta mañana, asistió a la asunción del presidente Alberto Fernández, luego de reunirse ayer con los dirigentes de las tres centrales obreras en la sede del gremio de la construcción (Uocra), cuyo titular, Gerardo Martínez, es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.



El funcionario del organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU) también dialogó ayer con Fernández en sus oficinas de Puerto Madero y con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto de la propuesta de pacto social, y hoy viajó a Australia.



Ryder encabezó el acto conmemorativo de los 50 años de existencia de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, al cual asistieron autoridades y representantes del Ministerio de Producción y Trabajo, empresarios, sindicalistas y otros 300 invitados sectoriales.



“La Argentina cuenta con la OIT para colaborar en la construcción de un futuro del trabajo con justicia social”, dijo Ryder, quien también afirmó que las situaciones de convulsión social en la región tienen como denominador común " la búsqueda de más justicia social”.



También señaló que "la gente quiere más justicia y acceso a puestos de trabajo decente”, y puntualizó que "la historia más importante es la que aún no fue escrita", a la vez que se pronunció por "la construcción del futuro en conjunto", por lo que la OIT dedicó este año su centenario al futuro del trabajo, un tema con el que "la Argentina ya se comprometió", dijo.



Ryder destacó como "positivo" la creación de la Comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo y reseñó que "la Argentina fue uno de los 42 miembros fundadores" del organismo laboral tripartito internacional en 1919 y, desde "el primer día, el primer año y la primera Conferencia se notó su protagonismo y su importante actuación en la entidad".



La Oficina de País se inauguró en 1969, un año al que Ryder calificó como de "particular importancia" para la OIT, que recibió entonces el Premio Nobel de la Paz.



"En la Argentina se produjo ese año el Cordobazo, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, y siguieron años difíciles con los regímenes militares. La presencia de la OIT fue muy importante. Salvó la vida de argentinos a partir de su presencia en el país", afirmó.



Ryder añadió que "las últimas décadas fueron de democracia y respeto por los derechos fundamentales del trabajo” y, de forma previa a ese acto, el Ejecutivo y la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declararon al funcionario británico "huésped de honor".



La distinción le fue otorgada por los legisladores Claudio Heredia, Carolina Estebarena y Carlos Tomada y por el subsecretario de Producción y Trabajo porteño, Ezequiel Jarvis.



El director de la Oficina, el brasileño Pedro Furtado de Oliveira, entregó una placa a la Legislatura porteña para agradecer "el apoyo y compromiso con la organización para impulsar el trabajo decente y la justicia social en todo el territorio nacional".



“Argentina tiene grandes méritos y una enorme responsabilidad para construir un mañana de trabajo decente y de justicia social para todos, sin dejar a nadie atrás”, dijo Furtado de Oliveira, quien presentó la publicación "Trabajar para el futuro: 50 años de la OIT en Argentina", un libro que repasa las cinco décadas de la organización en el país.