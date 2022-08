¿Sacan a Rossi? La decisión en Boca que abre una nueva polémica

Sin lugar a dudas, Boca Juniors se ha generado una enorme duda en estas últimas semanas. El Consejo de Fútbol del "Xeneize" tomó la decisión de cerrar la llegada de Sergio Romero hace pocos días. Sin embargo, el impresionante nivel de Agustín Rossi hace que los hinchas coreen su nombre en las gradas y redes sociales. Ahora, la incógnita pasa por saber si desde el cuerpo técnico y se decidirán por el exportero del Manchester United en el Superclásico con River Plate.

Siendo de esa manera, este lunes 22 de agosto, el periodista Martín Costa dijo en "ESPN F12" que la situación de Agustín Rossi puede modificarse próximamente. "Creo que todos teníamos que el domingo frente a Atlético Tucumán iba a ser el debut de Romero, en la cancha de Boca. Era la idea. Porque a mí me parece que nadie quiere correr ningún riesgo hasta el partido de River. Ni con arquero nuevo, ni con entrenador nuevo", partió diciendo.

A continuación, el comunicador también resolvió: "No sea cosa que vos pierdas con River con un entrenador nuevo y con Romero en el arco... Como estamos a un año de muchas situaciones... Es algo que se empieza a evaluar. No hay una definición. Si me preguntás, me parece que ataja Rossi este domingo. Pero no está definido". Claramente esas palabras de Costa abren un nuevo debate sobre lo que puede pasar con el arquero titular del "Xeneize".

Sumándose a los dichos anteriores, fue Leo Paradizo quien expuso cuál es la postura de Rossi en relación a la negociación por su contrato. "Hoy le pregunté al entorno de Rossi si estaba cerrada cualquier posibilidad de reencausar lo del contrato. Ellos no lo cierran. Pero si sale la posibilidad de que se renegocie el contrato, tiene que nacer de Boca. Rossi no va a llamar a nadie para pedir nada", detalló al respecto.

¿Qué pasará con Rossi en Boca?

“Agustín quería seguir. Lamentablemente no quisieron escuchar la diferencia que nosotros teníamos con el ofrecimiento de Boca. Fue una reunión en la cual dijeron es esto y esto, por lo cual no pudo haber ningún acercamiento de las partes. No estamos lejos. Lo que molesta es lo que están tirando. La impresión que me dio es que no juega más en Boca. Me dijeron que la única condición por la que lo venden es por 18 millones de dólares por la cláusula”, había dicho Miguel González, representante de Rossi, hablando con Radio La Red.