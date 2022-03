Salud Pública quiere que las personas asintomáticas no hagan aislamiento

San Juan llevará una propuesta a la próxima reunión del Consejo Federal de Salud. Así lo anunció la Ministra de Salud, Alejandra Venerado, quien confirmó que presentará ante el organismo una iniciativa para que las personas asintomáticas positivas con tres dosis colocadas no hagan aislamiento.

“Estamos trabajando en la propuesta para que pacientes positivos asintomáticos con tres dosis de vacunas aplicadas no hagan asilamiento”, dijo la funcionaria en declaraciones radio One 107.3. Esto se debe a que presentan una menor carga viral y no suponen un riesgo al resto de las personas.

Sin embargo, Venerando aclaró que los trabajadores que desempeñen tareas en lugares que puedan generar brotes deberán continuar con las medidas de aislamiento, por ejemplo geriátricos o el servicio penitenciario.

Por otra parte, informó novedades sobre el nuevo tomógrafo nuclear que habrá en el ex Hospital Español y adelantó que en abril podría inaugurarse. “Ingenieros nucleares están trabajando en el Cemec para dejar en condiciones el tomógrafo nuclear. Esto representa un salto de calidad para el tratamiento de enfermedades oncológicas, neurológicas”, declaró.