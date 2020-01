Salvini criticó al Papa por "abrir las puertas" a inmigrantes musulmanes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex vicepremier italiano y líder de la derechista Liga, Matteo Salvini, criticó hoy al papa Francisco por "abrir las puertas" a inmigrantes musulmanes y al mismo tiempo "hablar de respeto a las mujeres".



"El respeto a las mujeres es incompatible con un cierto tipo de Islam. No se pueden abrir las puertas a los inmigrantes de religión islámica y después hablar de respeto a la mujer", planteó Salvini, en referencia al pedido que hizo el Sumo Pontífice el martes en su última homilía del año, al comparar la violencia a las mujeres con "una profanación de Dios".



"Tengo respeto por el Papa, que siempre ha hablado de acogida con límites y prudencia, pero él le habla al mundo y yo a los italianos" agregó el ex viceprimer ministro entre junio de 2018 y agosto de 2019, en declaraciones publicadas este jueves por el diario La Stampa.



Salvini, que desde el gobierno había promovido un endurecimiento de la política inmigratoria a través de la doctrina de "puertos cerrados", publicó en sus redes sociales un video en el que parodia el incidente del martes en el que Jorge Bergoglio mantuvo un altercado en la Plaza San Pedro con una fiel que buscó tironearlo.