Samanta contó por qué omitió datos en el formulario de ´Bake off´y de cuánto sufre el “acoso cibernético”

La finalista del reality hizo su descargo en Cortá por Lozano (Telefe), donde acusó un “ataque cibernético” y se refirió a su cuestionada experiencia en el rubro.

Samanta Casais fue una de las protagonistas de Bake off Argentina (Telefe) y en la final del reality fue consagrada ganadora del mismo, pero luego el título quedó en manos de Damián Pier Basile, ya que la producción determinó que ella no era amateur y además que ya había participado en un programa de televisión, ambas cosas prohibidas por el reglamento.

Y luego de la polémica definición, la participante habló por primera vez de su situación: “Fue muy fuerte todo. Lo que más me pesa es lo más lindo, que es haber estado en esa carpa maravillosa. Desde los participantes hasta la gente que hizo que esto fuera posible; productores, camarógrafos y demás“, comenzó diciendo en Cortá por Lozano (Telefe).

“Durante estas últimas tres semanas no la pasé bien con todo lo que se dijo de mí. Fue muy fuerte. Las redes sociales son muy crueles. Hay mucha gente que sufre mucho y creo que hay que tomar conciencia. Tener un poco más de empatía. No sabemos por qué situación está pasando el otro. No sabemos ni conocemos. Ante todo somos personas. Todo eso es lo que más me afectó“, agregó luego y reconoció que lo más duro fue el acoso cibernético que padeció.

Luego, fue consultada por la acusación de haber mentido sobre su experiencia como pastelera profesional: “No mentí, cometí un error. Una mala interpretación en el formulario que quizás hubiese estado bueno preguntar antes de completarlo. Siempre destaco de las personas que sean transparentes y yo lo soy“, sostuvo.

“Quiero aclarar que no soy pastelera profesional. Lo que tuvimos fue un pequeño emprendimiento familiar, pero vendíamos de todo“, destacó a continuación sobre uno de los motivos que originaron su sanción.

Verónica Lozano le preguntó además por la omisión de la información, explicó: “Información que no me pareció trascendente porque estaba respondiendo sobre pastelería. Este emprendimiento que digo duró un año y vendíamos viandas, milanesas, empanadas… obviamente se vendían algunas cosas dulces, pero no era una pastelería. Después nos fundimos y tuvimos que vender las maquinarias. Fue muy triste, pero eso no me hace profesional. Nunca estudié, siempre mi pasión fue la pastelería“.

Finalmente, habló de por qué aceptar estar en la “nueva final” que se grabó recientemente, aún sabiendo que había sido descalificada: “Fueron muchas emociones encontradas. Me llamaron por videoconferencia yme dijeron ‘no es obligación que vengas, se va a filmar igual’. Fui con la frente bien el alto y porque la competencia fue leal y llegar a donde llegué fue sincero“, explicó.

