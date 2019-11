Sampaoli, otro de los apuntados por Racing en caso que se vaya 'Chacho' Coudet

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador Jorge Sampaoli, actualmente en el Santos de Brasil, cuenta con chances de convertirse en el próximo entrenador de Racing Club, en caso que Eduardo Coudet deje el conjunto 'albiceleste' al final del presente semestre.



Diego Milito, manager deportivo de Racing, viajó ayer a Brasil con el objetivo de conocer los requisitos del ex técnico del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018 para hacerse cargo del plantel del último campeón de la Superliga.



Sampaoli, de 59 años, dejaría el equipo de la ciudad de San Pablo, que se encuentra en la tercera posición del Brasileirao con 65 puntos, a 16 del líder Flamengo (81), a fin de este año.



Uno de los motivos que podría seducir a 'Sampa' para tomar las riendas de La Academia es la presencia dentro del plantel de dos jugadores que fueron dirigidos por él en el seleccionado chileno: Marcelo Díaz y Eugenio Mena.



El entrenador campeón de la Copa América 2015 con el representativo trasandino tiene una cláusula de salida de 2.500.000 de dólares con su actual club, la cuál es válida hasta el 31 de diciembre de este año.



Debido a esto, Sampaoli podría desvincularse de manera gratuita del Santos a partir de enero de 2020.



Sin embargo, la salida de Racing del 'Chacho' Coudet aún no fue confirmada de manera oficial tanto por el entrenador como tampoco por los dirigentes de la entidad de Avellaneda.



Según trascendió, el ex DT de Rosario Central tendría arreglado su continuidad al frente del Internacional de Porto Alegre, equipo en el que juegan los argentinos Andrés D'Alessandro, Victor Cuesta y Martín Sarrafiore.



Otros de los entrenadores que suenan como posibles reemplazos de Eduardo Coudet son Diego Davove, ahora en Argentinos Juniors, Sebastián Beccacece, de último paso por Independiente, y Ramón Díaz, actualmente sin club, entre otros.