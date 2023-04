En tiempos de redes sociales, donde la economía argentina no para de tambalear por la suba del dólar blue, son muchos los usuarios que suelen compartir cuando deciden emigrar del país. Sin embargo, este no es el caso de Lucas Upstein, un humorista que llegó a San Juan para presentar su show unipersonal y decidió bromear con que la provincia se encuentra afuera de la República Argentina.

“Mis bisabuelos llegaron a Argentina en un barco desde la guerra dejando a toda su familia atrás. Hoy me toca dejar a mi familia atrás para irme de un país hundido en la pobreza, la inseguridad y la inflación. Un holocausto simbólico. Me doles Argentina. Me doles”, fueron las palabras que decidió compartir el comediante en su cuenta de Instagram y Twitter.