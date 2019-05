San Juan será sede de los Roller Games 2021

La tercera edición del evento de skate más grande del mundo se realizará en San Juan entre octubre y noviembre de 2021, según confirmó el Comité Ejecutivo de World Skate. Además de la provincia, los juegos se disputarán en Buenos Aires y Vicente López.

Tras los Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG) de Buenos Aires 2018, la federación mundial encomendó por unanimidad a la Argentina la tarea de organizar los Juegos Mundiales de Skate, con el objetivo de renovar su compromiso con el deporte y el desarrollo juvenil.

En junio de este año la competencia se disputará en Barcelona, será la segunda cita de la historia. Entre el 4 y el 14 de julio, 11 campeonatos del mundo: alpino, artístico, descenso, inline freestyle, hockey línea (rollers), hockey sobre patines, roller derby, roller freestyle, scooter, skateboard y velocidad tendrán cita en España.

Por el momento, seis de las disciplinas se jugarían en San Juan, aunque las autoridades de la Secretaría de Deportes trabajan para que se sumen más.

The World Skate Executive Board, unanimously entrusted Argentina with the task of organizing the World Skate Games that will take place in Buenos Aires, Vicente Lopez and San Juan between October and November 2021 💥



