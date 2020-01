San Lorenzo e Instituto van por las semifinales de la Básquetbol Champions League Américas

San Lorenzo e Instituto de Córdoba irán mañana por sus respectivas clasificaciones a las semifinales de la flamante Básquetbol Champions League Américas (BCLA), el certamen continental que reemplaza a la Liga de las Américas.



San Lorenzo, último bicampeón americano, disputará el tercer encuentro de la serie de cuartos ante Franca, de Brasil. Será desde las 20.00, en el estadio Roberto Pando de Boedo, con televisación de DirecTV.



También jugará Instituto pero en el Polideportivo Alexis Arguello de la ciudad de Managua, Nicaragua, ante el local Real Estelí, que en la noche del sábado niveló la serie (1-1), con un ajustado éxito 87-85 en el segundo cotejo.



San Lorenzo, ahora bajo la batuta del técnico bahiense Néstor ‘Che’ García, no dejó dudas en el duelo que sostuvo el sábado ante los paulistas, a los que derrotó por mayor facilidad de lo que sugiere la pizarra final (91-76).



El quinteto azulgrana, a imagen y semejanza de lo que pretende su nuevo entrenador, resultó “intenso en defensa” y “rápido para ejecutar” en ofensiva, razón por la cual diseñó un triunfo contundente, más allá de algunos altibajos que aparecieron en el primer tramo del encuentro.



El escolta Luciano González (16 puntos) y su par estadounidense Dar Tucker (15) se erigieron en las principales vías de anotación de un ‘Ciclón’, donde todavía no fueron habilitadas las flamantes contrataciones: el ala pivote puertorriqueño Ramón Clemente y el interno iraní de origen británico Aaron Geramipoor.



En Franca, que venció en el primer partido por 75-59, se anuncian las participaciones del escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y del armador uruguayo Luciano Parodi (ex Bahía Basket).



Por su parte, Instituto buscará dar el golpe en territorio visitante. El encuentro empezará a las 22.30 hora argentina, con televisación de DirecTV.



El conjunto dirigido por el bahiense Sebastián Ginóbili estuvo cerca de sentenciar la llave en la madrugada del domingo (estuvo en ventaja por 83-82, a falta de 45 segundos para el cierre), pero no pudo sostener la embestida de un Real Estelì, que se apoyó en la eficacia del base boricua Jezreel De Jesús, autor de 27 tantos.



En el quinteto ‘albirrojo’ se destacaron el alero extranjero Dwayne Davis (27 puntos, 5 rebotes y 4 pases gol) y el tirador Martín Cuello (16 tantos y 2 asistencias).