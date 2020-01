San Lorenzo le ganó a Franca y va a semifinales de la Basquetbol Champions League Américas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de las Américas, venció agónicamente a Franca de Brasil por 75-73, cerró la serie de cuartos de final por 2-1 y avanzó a las semifinales de la Basquetbol Champions League Américas (BCLA).



En el estadio Roberto Pando, con más de 1.500 personas en las tribunas, el equipo local entregó una muestra de carácter y se impuso con la siguiente progresión: 17-26, 35-37, 54-52 y 75-73.



El ala pivote Facundo Piñero, sobre la misma bocina, corrigió un tiro defectuoso del santiagueño Gustavo 'Penka' Aguirre para consumar la victoria del 'Ciclón'.



San Lorenzo jugará en la siguiente instancia con Quimsa de Santiago del Estero, que en la noche del domingo doblegó a Mogi das Cruzes de Brasil (2-0).



El escolta Luciano González resultó la principal vía de ataque del elenco de Boedo, con 20 tantos (5-9 en tiros de cancha), 3 rebotes y 3 asistencias.



Mientras que el interno Lucas Días, con 19 unidades y 7 rebotes, fue el valor más destacado del conjunto visitante.



En el primer cuarto se jugó al ritmo que propuso el quinteto brasileño, que apostó al tiro externo y a limitar el vértigo que podían generar las corridas de los jugadores azulgranas.



Con una eficacia que lastimó en triples (7-11), el equipo paulista se distanció 21-11, con 2m. 19s. en el reloj, frente a un 'Ciclón' que dependía casi en exclusiva de lo que pudiera brindar el escolta estadounidense Dar Tucker (7 puntos). Pero el ingreso del 'Chuzito' González le dio otras variantes.



El ex Instituto de Córdoba apuntaló la remontada y los dirigidos por el bahiense García metieron una ráfaga 12-0 (29-26) para situar el encuentro en otro escenario. Inclusive, el gigante Hettsheimeir sumó la cuarta infracción personal en apenas 3m., lo que obligó al DT Rubens a sentarlo en el banco.



Aun con sensaciones favorables, San Lorenzo no pudo despegarse en el tanteador y estableció como máxima un 35-31, a falta de un 1m. 29s. para el entretiempo.



Pero sendas conversiones a distancia del uruguayo Parodi (ex Bahía Basket) y del rionegrino Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) le permitieron a Franca irse arriba por un doble (35-37), al término de la primera mitad.



Tras las charlas en vestuarios y la espera por un "reloj rebelde" que no terminaba de ponerse en hora, San Lorenzo, que no contó con Tucker por lesión en el aductor izquierdo, aprovechó una racha del pibe Caffaro (9) para recuperar el dominio en la pizarra: 47-45, con 3m. 28s. por jugar.



El partido siguió transitando por la paridad, con dos equipos que alternaban aciertos y errores. Una bandeja del uruguayo Batista casi sobre la chicharra le permitió al local irse adelante por 54-52, al cierre del tercer capítulo.



En el comienzo del último cuarto, el técnico García apostó por la estrategia 'doble base' con Vildoza-Aguirre y el local parecía encontrarle 'la vuelta' al duelo.



Pero el equipo brasileño no se apuró, fue paciente y se apoyó en el tándem Elinho-Parodi para jugar y abastecer a los internos. A falta de 2m. 06s., el quinteto paulista estaba arriba 73-69



En el cierre, el conjunto azulgrana aprovechó la confusión de Franca, que desperdició tres balones en ataque, y terminó con el triunfo con un doble salvador de Piñero.







-Síntesis-







San Lorenzo (75): Gustavo Aguirre 10, Dar Tucker 7, Marcos Mata 5, Facundo Piñero 8, Esteban Batista 6 (FI) Agustín Caffaro 13, Luciano González 20, José Vildoza 4, Máximo Fjellerup 0. DT: Néstor 'Che' García.



Franca (73): Elinho 7, David Jackson 10, Jimmy De Oliveira 4, Guilherme 3, Lucas Días 19 (FI) Rafael Hettsheimeir 11, Leonel Schattmann 5, Luciano Parodi 14, Marcio Santos 0. DT: Helio Rubens (h).







Progresión: San Lorenzo 17-26, 35-37, 54-52 y 75-73.







Arbitros: Maina (Uruguay)-Pacheco (Puerto Rico)-Nieves (Venezuela)



Estadio: Roberto Pando



Público: 1.500 personas.