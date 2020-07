San Luis vuelve a fase 1 por una caso de coronavirus: el paciente habría estado en San Juan

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, confirmó este sábado por la noche que la provincia volverá a la fase 1 de la cuarentena debido a un nuevo caso de coronavirus que habría estado circulando por varias zonas, incluida la provincia de San Juan.

Se trata de un tambero que por su actividad en la venta de quesos habría recorrid gran parte del territorio de San Luis, San Juan y Córdoba.

“Dice haber estado en San Juan, no tenemos los registros que él haya salido de la provincia y al menos todavía no tenemos los datos. Lo habría hecho de una forma irregular lo que hace que no termine expresando cómo ha sido su caso”, dijo al respecto Rodríguez Saá.

Luego de ello, el mandatario afirmó que el hombre estuvo en San Juan: "El paciente ha estado en San Juan, ya nos hemos comunicado con ese comité de crisis para que sepan de esta situación. En San Juan nos han informado que él ha estado cuatro horas solamente", dijo.

Incluso, según el comité de crisis de esa provincia, el tambero hizo una solicitud el 23 de junio para viajar a San Juan, pero se la rechazaron. “A través de los lectores de patentes se pudo determinar que los vehículos que son propiedad de este paciente han podido circular por toda la provincia. Tenemos poca participación de él en darnos datos precisos”, dijo el integrante del comité.

Según el gobernador, la información que brinda el hombre “no es confiable”, ya que en los interrogatorios ha sido contradictorio y “no se precisan los datos exactamente”.

Por ello es que el comité de crisis de San Luis está haciendo la trazabilidad o, como se lo denomina en San Juan, la ruta epidemiológica, para saber en qué lugares estuvo y quienes fueron contactos estrechos. Algunos de ellos ya fueron aislados, pero siguen investigando.

El paciente es de la localidad de Tilisarao y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodríguez de la Villa de Merlo. Declaró haber tenido síntomas, por lo que se automedicó. Al hombre se le inició causa judicial por un supuesto tránsito entre provincias sin los permisos necesarios.

Este es el contagio número 12 de la vecina provincia que no registraba casos desde el 5 de abril.

Fuente: DIARIO HUARPE y Cadena 3.