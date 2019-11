San Martín de San Juan se llevó una victoria valiosa de Río Cuarto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Martín de San Juan (19 puntos) se llevó esta noche una valiosa victoria 1-0 sobre el local Estudiantes de Río Cuarto (21), en partido correspondiente a la 12ma. Fecha de la zona A del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



En el estadio Antonio Candini de la entidad cordobesa, la diferencia fue señalada por un cabezazo de Facundo Monteseirín, a los 10 minutos de la segunda etapa.



De este modo, el conjunto 'verdinegro' alcanzó su segundo triunfo consecutivo y trepó a la quinta colocación. Mientras que los cordobeses se vieron privados de ascender al segundo puesto de la tabla, que sigue en manos de Platense (22).



Luego de un primer período en el que manejó mejor la pelota pero no supo generar riesgo a la valla defendida por Adrián Peralta, el equipo sanjuanino se puso en ventaja, con un frentazo de Monteseirín, tras un tiro de esquina.



Estudiantes intentó reaccionar y se hizo dominador de las acciones. Los dirigidos por Marcelo Vázquez generaron las ocasiones suficientes como para merecer la igualdad. Así, a los 22m., Víctor Beraldi ejecutó un córner que casi se convierte en gol olímpico, de no mediar una buena respuesta del arquero Ardente.



Y siete minutos más tarde, bajo una lluvia impiadosa, el delantero Sepúlveda sacó un latigazo violento que obligó a otra intervención sólida del guardavallas visitante.



Ya en tiempo de descuento, Cainelli no pudo darle dirección a un remate y el balón se perdió cerca del arco 'rojinegro'.







-Síntesis-







Estudiantes (Río Cuarto): Adrián Peralta; Gastón Benavídez, Gastón Bottino, Alan Vester y Lucas Suárez; Alvaro Cuello, Claudio Cevasco, Yair Arismendi y Bruno Sepúlveda; Nahuel Cainelli y Javier Ferreira. DT: Marcelo Vázquez.



San Martín (San Juan): Luis Ardente; Rafael Barrios, Francisco Alvarez, Facundo Monteseirín e Ian Escobar; Gonzalo Ramírez, Luis Jerez Silva, Marcos Gelabert y Marcos Fernández; Martín Bravo y Matías Giménez. DT: Alfredo Grelak







Gol en el segundo tiempo: 10m. Monteseirín (SM)







Cambios en el segundo tiempo; 7m. Nicolás Bertochi por Gelabert (SM); 17m. Víctor Beraldi por Arismendi y Leonel Ceresole por Cuello (E); 20m. Nicolás Pelaitay por Bravo (SM); 35m. Martín Peralta por Cevasco (E); 42m. Ezequiel Vidal por Ramírez (SM)











Estadio: Antonio Candini (Río Cuarto). Arbitro: Diego Ceballos.