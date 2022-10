La mayoría de los contratos de los futbolistas de San Martín concluyen en diciembre y, antes que la fecha llegue, sabiendo que entre medio estará el mundial y los entrenamientos se cortarán dentro de pocos días, es que se comenzó con la negociación con varios futbolistas con la firme intención de retenerlos pensando en el armado del plantel para la temporada 2023 de la Primera Nacional.

Los cinco jugadores que picaron en punta para el “Nuevo San Martín” son Martín Rivero, Damián Lemos, Sebastián González, Ignacio Lago y Dante Álvarez. Todos terminaron siendo titulares y tuvieron picos con rendimientos destacados, a tal punto que varios se tornaron “irremplazables”.

Tanto Rivero como Lemos, la dupla de doble 5 a lo largo de todo la temporada (salvo cuando Lemos se desgarró el gemelo) habrían manifestado la intención de continuar, por sentirse muy a gusto en el club y la provincia. Incluso Rivero ya acumula dos temporadas jugando con la camiseta verdinegra.

Tanto el ex Belgrano, como Lemos lograron durante todo el campeonato un entendimiento y coordinación para marcar, jugar, repartir juego y cubrir los espacios, siendo la dupla más destacada.

En tanto que el lateral por izquierda Álvarez fue de los jugadores más regulares del torneo, con un potencial tanto para marcar como proyectarse, para ser constantemente una opción neta de ataque. Hoy es prioridad su continuidad en un puesto en el que San Martin no le pudo encontrar sustituto cuando el jujeño estuvo ausente.

El caso del juvenil delantero Lago, quien llegó a mitad de año como único refuerzo sin lugar en Talleres de Córdoba, fue una grata contratación dado que automáticamente se acopló al grupo y rápidamente se quedó con el lugar de extremo por izquierda. Además, aportó 5 goles teniendo una fuerte presencia en el área.

El quinto jugador que San Martín busca que continúe es el “Pulpito” González. El enganche o media punta demostró capacidad para guiar al equipo y conducirlo, cualidades que el plantel careció cuando no le tocó jugar.

Y así como con estos cinco futbolistas se negocia su continuidad, hay otro grupo que directamente no seguirá y que incluso se busca su salida antes de la finalización del vínculo. Ese grupo lo encabezan el extremo Sebastián Ramírez (ya rescindió) y los marcadores de punta Pablo Aranda y Felipe Dilena.

Antuña recibió una propuesta de otro equipo de la Primera Nacional

Conocida la noticia que dio DIARIO HUARPE sobre que Raúl Antuña no seguirá siendo el DT de San Martín, el “Purruco” evalúa si su futuro inmediato será en club de Concepción o decide su salida para continuar en su función de entrenador sabiendo que ya fue tentado por otras instituciones.

En lo inmediato Antuña debe regresar a su función por la cual fue contratado por San Martín, que es la de coordinador de divisiones inferiores luego de haber estado casi 8 meses al frente del equipo, pero a su vez y en base al rendimiento y conocimiento de jugadores, es que la dirigencia le ofreció además que forme parte del grupo encargado de armar el plantel 2023. Teniendo injerencia, voz y voto en las decisiones sobre las contrataciones.

El “Purruco” todavía no respondió, ya que por estas horas analiza algunos ofrecimientos que recibió para continuar su carrera como DT en la próxima temporada. El más fuerte y concreto es de un equipo de la Primera Nacional que clasificó al reducido (club que el propio Antuña pidió no se diera a conocer). La opción de seguir en la categoría y en el puesto de entrenador lo seduce y por ello su futuro en San Martín, desde otra función, no está asegurado.